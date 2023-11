buten un binnen Werder-Talent Opitz hat sich einen Außenbandriss zugezogen Stand: 16.11.2023 16:46 Uhr

Im Testspiel gegen Hansa Rostock hat Leon Opitz sich am Donnerstag verletzt. Der 18-Jährige kam in dieser Saison bisher zweimal für die Bremer in der Bundesliga zum Einsatz.

Werder wird vorerst ohne Leon Opitz auskommen müssen. Der 18-jährige Offensivspieler hat sich beim 1:2 gegen Hansa Rostock einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen. Diese Diagnose vermeldeten die Bremer am Donnerstagnachmittag. Opitz musste in der Partie gegen die Rostocker bereits nach 27 Minuten ausgewechselt werden und wird laut Werder nun für einige Wochen fehlen.

Das Bremer Talent konnte in der Sommer-Vorbereitung auf sich aufmerksam machen und wurde von Coach Ole Werner in dieser Saison bisher zweimal in der Bundesliga eingewechselt.

