buten un binnen Werder-Frauen kehren gegen Köln ins Weser-Stadion zurück

Die Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln wird Werders Frauen-Team am 14. Oktober (14 Uhr) im Weser-Stadion austragen. Für den Klub liegt der Termin erneut günstig.

Von Karsten Lübben

Die Werder-Frauen werden auch in dieser Saison ein Heimspiel im Weser-Stadion austragen dürfen. Für die Partie gegen den 1. FC Köln am 14. Oktober (14 Uhr) ziehen die Bremerinnen von Platz 11 in das große Stadion um.

Auch in der vergangenen Saison trug das Team bereits eine Partie im Weser-Stadion aus. Die 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg sahen damals 20.417 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Spieltermin am 26. November lag seinerzeit günstig für den Klub, da sich die Bundesliga der Männer aufgrund der WM in Katar bereits in der Pause befand. Auch dieses Mal wird das Weser-Stadion in diesem Zeitraum nicht vom Männer-Team benötigt.

Dieses bestreitet am 7. Oktober (18:30 Uhr) noch ein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim, legt am Wochenende des 14. und 15. Oktobers aufgrund einer Länderspielpause jedoch eine Unterbrechung ein, ehe es in der Woche danach auswärts bei Borussia Dortmund (20. Oktober, 20:30 Uhr) weitergeht.

