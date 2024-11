buten un binnen Pinguins-Keeper Franzreb zurück in Eishockey- Nationalmannschaft Stand: 01.11.2024 12:11 Uhr

Seine starken Leistungen für Bremerhaven sind auch Bundestrainer Harold Kreis nicht entgangen. Bei den drei Spielen des Deutschland Cups ist Maximilian Franzreb dabei.

Von Petra Philippsen

Comeback für den Keeper der Fischtown Pinguins: Maximilian Franzreb ist zurück in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Bundestrainer Harold Kreis nominierte des 28-Jährigen für den Kader des Deutschland Cups, der in der kommenden Woche (6. bis 10. November) in Landshut ausgetragen wird.

Die Gegner dort sind Dänemark, die Slowakei und Österreich und Kreis will den Cup nutzen, um bereits jetzt für Olympia 2026 zu testen. Aus diesem Grund verzichtete der Bundestrainer größtenteils auf die Spieler von Meister Eisbären Berlin, den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven sowie auf die der Straubing Tigers.

Wir lassen sie in Ruhe. Es ist für mich eine Möglichkeit, Spieler anzuschauen, die ich eine Zeit lang nicht gesehen habe, die auch eine Zeit lang nicht international gespielt haben, um einen Eindruck zu bekommen

(Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis)

"Selbstverständlich, dass er nominiert wird"

Franzreb wurde jedoch nominiert und das aus guten Gründen. Im Frühjahr 2023 war er erstmals in der Nationalmannschaft dabei, wurde der erste Pinguins-Spieler seit 25 Jahren, der bei einer Weltmeisterschaft im Kader stand. Spielzeit bekam Franzreb bei der WM zwar nicht, gewann aber mit dem Team die Silbermedaille.

Im vergangenen Herbst zog sich Franzreb dann eine schwere Schulterverletzung zu, die ihn über vier Monate lang ausbremste. Doch er kämpfte sich zurück, steht nun im stetigen Konkurrenzkampf mit dem zweiten starken Pinguins-Keeper Kristers Gudlevskis. Doch Franzreb spielt bisher eine überragende Saison bei seinen Einsätzen, rangiert mit einer Bilanz von durchschnittlich 1,5 Gegentoren pro Spiel ganz oben.

Es war selbstverständlich, dass er nominiert wird. Seine Leistung spricht für sich.

(Pinguins-Coach Alexander Sulzer in der "Nordsee-Zeitung")

Franzreb am Freitagabend nicht im Pinguins-Tor

Sulzer arbeitet weiterhin als Pinguins-Chefcoach und Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft in einer Doppelrolle. Von Franzreb überzeugen musste er Kreis jedoch nicht. "Über die Nominierung habe ich mich sehr gefreut. Wer hätte das gedacht nach der langen Verletzungspause?", sagte Franzreb gegenüber der "Nordsee-Zeitung".

In Landshut wird das Gerangel um die Plätze groß sein, denn für Olympia 2026 sind erst wenige Spieler gesetzt. Auch Franzreb hat seine Chance. Und Konkurrenzkampf ist er in Bremerhaven gewohnt. Daher weiß er auch, dass er am Freitagabend keine Spielpraxis bekommen wird – Gudlevskis ist gegen Düsseldorf an der Reihe. Doch vermutlich wird Franzreb am Sonntag im Heimspiel gegen Wolfsburg ran dürfen und sich für den Deutschland Cup warmspielen.

