buten un binnen Eisbären bewahren sich durch Heimsieg ihre Chance in den Play-offs

Am Dienstagabend haben die Bremerhavener Basketballer in den Play-offs 83:69 gegen die Gießen 46ers gewonnen. In der Viertelfinal-Serie konnten sie dadurch auf 1:2 verkürzen.

Nachdem die Eisbären in der "Best-of-Five"-Serie gegen die Gießen 46ers die ersten beiden Partien verloren haben (98:109 nach Verlängerung, 74:86), mussten sie ihr Heimspiel unbedingt gewinnen. Ansonsten wäre die Saison vorzeitig für sie beendet gewesen. Durch den Sieg dürfen sie jetzt wieder darauf hoffen, die Serie doch noch zu drehen. Definitiv wurde den Gießenern schon einmal der "Sweep", also das Gewinnen einer Serie ohne eine einzige Niederlage, verwehrt.

Das Spiel gegen die 46ers gestaltete sich zunächst eng. Die Bremerhavener entschieden das erste Viertel knapp mit 22:20 für sich. Das zweite Viertel endete mit 21:21, sodass die Eisbären nach der Hälfte der Partie mit 43:41 führten. Danach konnte das Team von Coach Steven Esterkamp sich jedoch im dritten Drittel (27:19) absetzen.

In das vierte Viertel gingen die Bremerhavener beim Stand von 70:60 mit zehn Punkten Vorsprung. Gießen benötigte daher eine Aufholjagd, die allerdings ausblieb. Den 46ers gelangen nur noch neun Punkte, sodass die Eisbären auch dieses Viertel (13:9) für sich entschieden. Das vierte Spiel der Serie findet nun am Donnerstagabend um 20 Uhr in Gießen statt.

