buten un binnen Hemelingen segelt in der Bundesliga Richtung Abstieg

Hemelingen segelt in der Bundesliga Richtung Abstieg Stand: 21.08.2023 12:34 Uhr

Es herrscht weiter Flaute bei der Crew des Wassersportvereins Hemelingen. Nach Rang zwölf beim 3. von sechs Bundesliga-Spieltagen in Kiel wird die Lage bedrohlicher.

Von Petra Philippsen

Die Hälfte der Bundesliga-Saison ist vorbei und für die Segler des Wassersportvereins Hemelingen sieht es nach sehr erfolgreichen Jahren nun trübe aus. Einmal Rang neun und zwei Mal Rang zwölf stehen für das Bremer Team zu Buche und bedeuten: Der WVH segelt Richtung Abstieg.

18 Teams sind am Start und zwei von ihnen steigen am Saisonende ab. Die Hemelinger konnten sich am vergangenen Wochenende in der Kieler Förde mit ihrem 12. Platz zwar auch auf Platz zwölf der Gesamtwertung verbessern. Dennoch liegen nur fünf Punkte Abstand zu den Abstiegsrängen.

Zu viele Wechsel in der Bremer Segel-Crew

Das Problem der Hemelinger, die 2021 noch Vizemeister waren, liegt in personellen Nöten. Abgänge, Wechsel und Terminprobleme haben dazu geführt, dass die Crews der Bremer zu den Spieltagen stetig durcheinander gewirbelt werden. Und adäquates gemeinsames Training kaum möglich war. Auch die Routine der erfahrenen Segler kann das nicht kompensieren.

Bis zum Saisonfinale in Hamburg vom 19. bis 21. Oktober ist das Motto des WVH für die verbleibenden drei Spieltage klar: Die Saison so gut es geht zu Ende segeln und auf den Verbleib in der Bundesliga hoffen.

