Nach Auftaktsieg Fischtown Pinguins verlieren 2. Spiel der Champions Hockey League Stand: 08.09.2024 21:27 Uhr

Nach dem Sieg zum Auftakt gegen den Titelverteidiger musste sich das Eishockey-Team aus Bremerhaven dem Schweizer Vizemeister mit 1:2 geschlagen geben.

Von Petra Philippsen

Es war eine ausgeglichene Partie und doch gingen die Fischtown Pinguins am Sonntagabend in ihrer Halle als Verlierer vom Eis. Knapp hatte das Team des neuen Chefcoaches Alexander Sulzer die zweite Vorrundenpartie der Champions Hockey League mit 1:2 gegen den Schweizer Vizemeister Lausanne HC verloren.

Gespielt hatten die Pinguins auf Sieg und alles riskiert – vielleicht auch angestachelt durch den Sieg über Titelverteidiger Servette Genf am Freitagabend. Doch das Drängen aufs Tor zahlte sich zunächst nicht aus, der starke Lausanner Schlussmann Kevin Pasche verhinderte das.

Ausgleichsfreude währt nur kurz

In Überzahl ließen die Schweizer dann ihre Stärke aufblitzen, doch auch der Bremerhavener Keeper Kristers Gudlevskis hielt an diesem Abend großartig. Dass Janne Koukkanen den Letten in der 22. Minute dann doch zur 1:0-Führung für Lausanne überwinden konnte, lag eher an Koukkanen.

Die Pinguins machten daraufhin mehr Druck, wollten unbedingt den Ausgleich schaffen, aber Pasche ließ keinen Puck durch. Lausanne verteidigte sehr konsequent, aber dann kam Markus Vikingstad in der 54. Minute doch zum 1:1-Ausgleich durch. Die 4.100 Fans in der Eisarena Bremerhaven hielt es nicht mehr auf ihren Sitzen – die Pinguins waren wieder im Spiel.

Pinguins auf Rang 13 von 24 Mannschaften

Die Euphorie wurde aber nur drei Minuten später wieder gedämpft, als sich Makai Holdener den verlorenen Puck von Max Görtz schnappte und zum 2:1 für Lausanne einschob. Damit liegen die Bremerhavener nach zwei Spielen mit drei Punkten auf Rang 13 von 24 Mannschaften.

In der CHL wird bereits in der zweiten Saison nach dem sogenannten Schweizer Modell gespielt. 24 Klubs bestreiten jeweils drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen sechs verschiedene Gegner. Die ersten 16 der gemeinsamen Tabelle erreichen das Achtelfinale.

Gruppenspiele der Fischtown Pinguins in der Champions Hockey League: Spiel Datum Partie Ergebnis 1. Spieltag 6. September, 19:30 Uhr Fischtown Pinguins – Servette Genf 3:2 2. Spieltag 8. September, 18 Uhr Fischtown Pinguins – Lausanne HC 1:2 3. Spieltag 12. September, 19 Uhr SönderjyskE Vojens – Fischtown Pinguins 4. Spieltag 14. September, 19 Uhr Fischtown Pinguins – Rouen Dragons 5. Spieltag 9. Oktober, 19:30 Uhr Sparta Prag – Fischtown Pinguins 6. Spieltag 15. Oktober, 19 Uhr Skelleftea AIK – Fischtown Pinguins

