buten un binnen Fischtown Pinguins gewinnen Spiel um den 3. Platz gegen Wolfsburg

Fischtown Pinguins gewinnen Spiel um den 3. Platz gegen Wolfsburg Stand: 09.09.2023 18:56 Uhr

Beim Turnier in Bremerhaven haben die Pinguins am Samstag gegen die Grizzlys Wolfsburg einen 5:1-Sieg geholt. Es war der letzte Test vor dem Start der DEL-Saison.

Die Fischtown Pinguins haben vor dem Start der neuen DEL-Saison ihr letztes Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Bei einem Turnier in Bremerhaven holten sie am Samstag dank eines 5:1-Sieges gegen die Grizzlys Wolfsburg den 3. Platz.

Markus Vikingstad brachte die Pinguins im ersten Drittel nach sieben Minuten in Führung. Nach der ersten Pause erhöhte Miha Verlic im Überzahlspiel auf 2:0 (25.). Nur eine Minute später konnte Fabio Pfohl auf 1:2 für die Wolfsburger verkürzen. Als die Pinguins erneut in Überzahl spielten, stellte Nicholas Jensen den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (29.).

Im dritten Drittel traf Alex Friesen in der 52. Minute zum 4:1 für die Bremerhavener. Verlic nutzte eine doppelte Überzahl, um den 5:1-Endstand herzustellen (57.). Am Abend findet in Bremerhaven noch das Finale zwischen den Eisbären Berlin und Valerenga Oslo. Die neue DEL-Saison beginnt für die Pinguins am Freitagabend um 19:30 Uhr bei den Straubing Tigers.

