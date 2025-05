buten un binnen Bremer Turnerin Schönmaier für EM nominiert Stand: 12.05.2025 16:25 Uhr

Nun ist es offiziell: Die 19-jährige Karina Schönmaier gehört zum fünfköpfigen deutschen Aufgebot für die Turn-Europameisterschaft Ende Mai in Leipzig.

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat am Montag sein Aufgebot für die anstehende Heim-EM in Leipzig verkündet – und die gebürtige Bremerin Karina Schönmaier gehört wie erwartet dazu. Die 17-jährige deutsche Mehrkampfmeisterin Helen Kevric führt das Team bei den Wettkämpfen vom 26. bis 31. Mai an. Auch Janoah Müller, Lea Quaas und Silja Stöhr sind für das deutsche Team am Start, Ersatzturnerinnen sind Marlene Gotthardt und Lisa Wötzel.

Kevric weist von den nominierten Athletinnen trotz ihres jungen Alters die größten Erfolge auf: Bei den Olympischen Spielen in Paris wurde sie Sechste am Stufenbarren und belegte im Mehrkampf Rang acht.

Platz in den Top Fünf ist das anvisierte Ziel

Frauen-Bundestrainer Gerben Wiersma gab als Ziel aus, "dass wir mit dem Team unter den besten Fünf landen und uns zudem für das Mixed Teamfinale qualifizieren". Zudem strebe er "mindestens einen Finalplatz im Mehrkampf sowie einen Finalplatz im Gerätefinale an".

Wiersma muss beim Heim-Turnier auf zahlreiche erfahrene Turnerinnen verzichten. Zuletzt hatten Emma Malewski (nach langer Verletzungspause), Elisabeth Seitz (Schulterverletzung) und Pauline Schäfer-Betz (bevorstehende Hüftoperation) ihre Teilnahme abgesagt.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 12. Mai 2025, 18:06 Uhr