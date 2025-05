buten un binnen Ausflug nach Asien: Werder-Frauen gehen in die Verlängerung Stand: 12.05.2025 15:12 Uhr

Die Bundesliga-Saison ist vorbei und so erfolgreich sie auch war, am Schluss war die Stimmung bei den Bremerinnen gedämpft. Die Vietnam-Reise dürfte das schnell ändern.

Von Petra Philippsen

Ihre Enttäuschung konnten sie am Sonntagnachmittag im Freiburger Dreisamstadion dann doch nicht verbergen. "Viel hatte nicht gefehlt", bedauerte auch Werders Mittelfeldspielerin Sharon Beck. Das späte Gegentor zur 2:3-Niederlage hatte den Bremerinnen ganz knapp den einen Punkt vermiest, den sie so gerne noch zum Saisonabschluss gewonnen hätten. Erstmals 30 Punkte holen – das hätte diese ohnehin so besondere Saison noch gekrönt.

Doch allzu lange dürfte die getrübte Stimmung bei den Bremerinnen nicht angehalten haben, denn die vielen positiven Eindrücke und Emotionen der vergangenen Monate überwiegen bei weitem. Ganz weit vorne dabei das Rekordspiel vor 57.000 Zuschauern im Pokal-Halbfinale gegen den Hamburger SV und das erste Pokal-Finale der Vereinsgeschichte.

Freundschaftsspiel gegen Vietnams Nationalteam

Und obwohl sich alles nach dem letzten Spiel in Freiburg nach Abschied anfühlte, geht es für die Werderanerinnen und das Trainerteam um Thomas Horsch in dieser Woche noch einmal in die Verlängerung. Sie waren gar nicht erst zurück nach Bremen gefahren, sondern machen sich vom Süden aus am Dienstag auf die Reise nach Vietnam.

Dort werden die Werderanerinnen am Freitag um 13 Uhr deutscher Zeit in der Hauptstadt Hanoi ein Freundschaftsspiel gegen die vietnamesische Nationalmannschaft bestreiten. Die "Golden Women Warriors", wie sie genannt werden, befinden sich gerade im Trainingslager bei der Vorbereitung auf die Qualifikation für die Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen 2026.

"Absoluter Höhepunkt ihrer Karrieren"

Gute Testspielgegnerinnen sind da willkommen und auch für die Bremer ist es eine gute Gelegenheit, Werder als Verein auf dem wichtigen asiatischen Markt bekannter zu machen. Dass sich zudem gerade die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam zum 50. Mal jähren, ist als Rahmen nicht zufällig gewählt.

"Wir freuen uns, Teil der Feierlichkeiten zum Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Vietnam und Deutschland zu sein", erklärte Werders Geschäftsführer Clemens Fritz, der die Fußballerinnen auf dem Ausflug nach Asien gemeinsam mit Finanzchef Klaus Filbry begleiten wird.

Für unsere Spielerinnen ist diese Reise nach dem Pokal-Finale ein weiterer absoluter Höhepunkt in ihrer Karriere. Wir erwarten ein hochklassiges Spiel gegen die vietnamesische Frauennationalmannschaft und freuen uns sehr auf diese Reise.

(Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz)

