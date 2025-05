buten un binnen Wunder von Walle? Bremer SV muss am 34. Spieltag auf Todesfelde hoffen Stand: 14.05.2025 12:32 Uhr

Im Abstiegskampf der Regionalliga Nord benötigt der Bremer SV Schützenhilfe. Damit es noch mit dem direkten Klassenerhalt klappt, muss der SSV Jeddeloh II patzen.

Von Karsten Lübben

Seine Hausaufgaben hat der Bremer SV am Wochenende erledigt. Nachdem der SSV Jeddeloh II am Freitagabend bei Werders U23 mit 1:8 böse unter die Räder kam, haben die Waller am Samstag 4:1 beim SV Todesfelde gewonnen. Klar ist damit, dass die Todesfelder abgestiegen sind und in der kommenden Saison in der Oberliga spielen müssen. Wie es für den BSV weitergeht, ist aktuell noch offen. Spannung ist am letzten Spieltag in Anbetracht der Tabellensituation jedoch vorprogrammiert.

Tabelle der Regionalliga Nord (Stand: 13. Mai) Platz Klub Spiele Tordifferenz Punkte 14. SSV Jeddeloh II 33 -19 37 15. Bremer SV 33 -9 34 16. Teutonia Ottensen 33 -32 33 17. SV Todefselde 33 -30 27 18. Holstein Kiel U23 33 -21 25

Klar ist bereits, dass neben den Todesfeldern auch Holstein Kiels U23 und Teutonia Ottensen kommende Saison nicht mehr in der Regionalliga Nord spielen werden. Die Ottenser könnten den BSV am letzten Spieltag zwar noch überholen, doch wäre dies egal, da der Klub aus Hamburg sich am Ende der Saison aus finanziellen Gründen ohnehin freiwillig aus der Regionalliga zurückziehen wird.

Gewinnt Todesfelde am Samstag in Jeddeloh II?

Spannend ist daher allein der Blick auf den Bremer SV und den SSV Jeddeloh II, denn womöglich muss noch ein viertes Team aus der Regionalliga absteigen. Dies wäre der Fall, falls der TSV Havelse als Meister nicht den Aufstieg in die 3. Liga schafft. In den zwei Aufstiegsspielen am 28. Mai und 1. Juni treffen die Havelser auf den Meister der Regionalliga Nordost. Dieser wird voraussichtlich der 1. FC Lok Leipzig sein, aber auch der Hallesche FC besitzt am letzten Spieltag noch Chancen.

Falls der Bremer SV am Ende hinter den Jeddelohern landet, müssten die Waller vor dem Fernseher den Havelsern die Daumen drücken. Gehofft wird aber, dass Jeddeloh II am letzten Spieltag noch überholt werden kann. Der BSV liegt drei Punkte hinter dem Klub aus dem Ammerland, weist aber die bessere Tordifferenz auf.

Waller müssen gegen St. Pauli gewinnen

Gespannt wird daher am Samstag nach Jeddeloh II geblickt: Dort trifft der SSV um 16 Uhr auf die bereits abgestiegenen Todesfelder. Holen die Jeddeloher mindestens einen Punkt, sind sie definitiv gerettet. Patzen sie, könnte der BSV am Sonntag noch vorbeiziehen. Dafür müssten die Waller am Sonntag allerdings ihr Heimspiel gegen die U23 des FC St. Pauli gewinnen.

