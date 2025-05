buten un binnen Schnappt sich Coach Makiadi mit Werders U19 den DFB-Pokal? Stand: 13.05.2025 17:00 Uhr

Das Finale um die Deutsche Meisterschaft haben die Bremer knapp verpasst. Mit dem Pokal-Finale gegen den Karlsruher SC wartet aber noch ein Highlight auf die Werder-Talente.

Von Karsten Lübben

Am Sonntag sanken Werders U19-Spieler vor Enttäuschung auf den Boden. Sie waren so nah dran, das Finale um die Deutsche Meisterschaft zu erreichen, scheiterten dann aber doch: Im Halbfinale auf Platz 11 gegen den 1. FC Köln gingen sie gleich zweimal in Führung, kassierten aber jeweils den Ausgleich. Im Elfmeterschießen zeigten sie dann Nerven. Gleich drei Bremer Schützen vergaben, sodass die Kölner sich mit 5:3 nach Elfmeterschießen durchsetzen. Die Rheinländer treffen nun am Sonntag im Finale in der BayArena auf Bayer 04 Leverkusen.

Doch auch für die Bremer ist die Saison noch nicht vorbei, denn eine Chance auf einen Titel besitzen sie noch. Am 23. Mai treffen sie abends um 18 Uhr im DFB-Pokal-Finale in Potsdam auf den Karlsruher SC. Trainiert wird die Mannschaft von Ex-Werder-Spieler Cedric Makiadi. Von 2013 bis 2015 trug der Kongolese das grün-weiße Trikot. Er galt damals als Wunschspieler von Trainer Robin Dutt, mit dem er bereits zuvor beim SC Freiburg zusammengearbeitet hatte.

Makiadi sammelte erste Erfahrungen beim FC Oberneuland

Nun gibt Makiadi selbst als Trainer seine Erfahrungen an junge Talente weiter. "Das ist auf jeden Fall etwas Einmaliges, das wir mit der Mannschaft geschafft haben", sagt der 41-Jährige im Gespräch mit buten un binnen über den Final-Einzug. "Ich denke, das haben wir erreicht, weil die Mannschaft wirklich als Mannschaft funktioniert."

Cedric Makiadi spielte zwei Jahre lang für Werder.

Seine ersten Erfahrungen als Jugendtrainer sammelte Makiadi 2017 bei der D-Jugend des FC Oberneuland. Rasch folgte der Wechsel zu Werder. "Es ist ein Job, der mir einfach gefällt", erklärt der 225-malige Bundesliga-Spieler. "Weil ich einfach das mache, was ich mein Leben lang schon gerne gemacht habe: auf dem Platz stehen, mit dem Fußball in Verbindung zu sein."

Die Mischung aus "Talent und harter Arbeit, so der Ex-Profi, sei im Sport eine "tödliche Mischung". Und ebenjene Mischung passe bei seinen Spielern. Auf dem Weg ins Pokal-Finale haben diese sich gegen den VfB Lübeck (8:1), Greuther Fürth (3:1), Borussia Mönchengladbach (7:5 nach Elfmeterschießen) und den SC Freiburg (5:1) durchgesetzt. Jetzt wollen die Bremer auch im Finale die Karlsruher schlagen – und sich den Titel schnappen.

