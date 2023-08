buten un binnen "David gegen Goliath" – Blumenthaler SV legt in der U17-Bundesliga los Stand: 04.08.2023 18:48 Uhr

Am Samstag um 11 Uhr spielen die Blumenthaler im Burgwall-Stadion gegen Viktoria Berlin. Die Chance Bundesliga hat viele talentierte Spieler nach Bremen-Nord gelockt.

Von Karsten Lübben und Dino Bernabeo

Lange hat der Blumenthaler SV sich vorbereitet, am Samstag um 11 Uhr geht es nun los. Dann startet die U17 des Klubs aus Bremen-Nord mit einem Heimspiel gegen Viktoria Berlin in die Bundesliga. Die Berliner sind dabei nicht der größte Name unter den neuen Gegnern. Schließlich werden die Blumenthaler in dieser Saison auf Schwergewichte wie Werder, RB Leipzig, den Hamburger SV oder Union Berlin treffen.

Für den kleinen Klub wird es daher ein echtes Abenteuer in der Beletage. Mit mindestens 500 Zuschauerinnen und Zuschauern rechnet der 1. Vorsitzende Peter Moussalli zum Auftakt am Samstag. Die Vorbereitungen waren im Vorfeld enorm. "Das ist schon ein größeres Rad, das man jetzt in der Bundesliga dreht“, berichtet Moussalli.

Eine Bewerbung kam sogar aus Paris

Dies zeichnete sich schon in der Kaderplanung ab. Vier Spieler aus der vergangenen Saison spielen ein weiteres Jahr in der U17, 21 Neuzugänge sind gekommen. Anfragen aus ganz Deutschland gingen bei den Blumenthalern ein. Eine kam sogar aus Paris. Mehr als 200 Testspieler haben sich letztlich in Probetrainings vorgestellt, ehe das Team fertig zusammengestellt war.

Mit diesem will Coach Denis Spitzer nun den Klassenerhalt schaffen. Der 36-Jährige hat einst selbst mit Union 60 Bremen in der Junioren-Bundesliga gespielt. Seinen Spielern will er vor dem Start am Samstag die Aufregung nehmen. "Es in jedem Spiel David gegen Goliath", ist Spitzer sich sicher.

Alle erwarten wenig von uns als Amateurverein im Teich mit den großen Fischen. Ich sage es, wie es ist: Alles, was über dem Strich ist, ist für uns eine Sensation und ein voller Erfolg. Das möchte ich liebend gerne erreichen.

(Denis Spitzer im Gespräch mit buten un binnen. )

Ein Schritt in Richtung Profikarriere?

Für die Chance, in der Bundesliga zu spielen, sind viele Spieler nun nach Bremen gezogen. Einer von ihnen ist Emmanuel Mensah. Der Torwart ist aus Flensburg an die Weser gekommen. "Ein Freund von mir hat auf Tiktok gesehen, dass der Blumenthaler SV Spieler sucht", erzählt der 15-Jährige. Der Freund war Anbdu Rahman Bendjilali, der letztlich mit ihm von Weiche Flensburg zum BSV gewechselt ist. Seit drei Wochen wohnen sie nun gemeinsam in einer Wohnung.

Der Gang nach Bremen soll Mensah näher an den Profifußball bringen. "Ich hätte das nicht gemacht, wenn ich nicht diesen Traum hätte", sagt er. "Blumenthal ist für mich eine super Schritt, um mich den Scouts in der Bundesliga zu zeigen." Die erste Chance dafür besteht bereits am Samstag.

