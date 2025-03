buten un binnen Bremerhaven braucht eine zweite Eisfläche – doch wer zahlt? Stand: 09.03.2025 13:40 Uhr

Dank der Erfolge der Fischtown Pinguins haben immer mehr Kinder und Jugendliche Lust auf Eishockey. Doch die Kapazitäten in der Eisarena sind längst am Limit.

Von Yannick Lowin und Petra Philippsen

Eishockey wird als Sport in Bremerhaven immer beliebter. Das liegt natürlich auch an den Erfolgen der Fischtown Pinguins, die seit neun Jahren in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mitmischen und in der vergangenen Saison sensationell Vizemeister wurden.

Kaum verwunderlich, dass der Stammverein der Pinguins, der REV Bremerhaven, mit insgesamt 500 Mitgliedern einen neuen Rekord aufgestellt hat. Doch die wachsende Mitgliederzahl bringt auch Probleme: Die Eisfläche in der Eisarena Bremerhaven ist die einzige in der Stadt und das Gedränge ist groß.

"50 Kinder und mehr auf dem Eis"

"Wir würden gerne noch mehr Eis anbieten", sagt Nachwuchstrainer Heiko Niere im Gespräch mit buten un binnen: "Wir müssen in vielen Altersbereichen Teams zusammenlegen, wir haben teilweise 50 Kinder auf dem Eis und mehr." Eine zweite Eisfläche wird dringend benötigt. Und nicht nur der Verein selbst fordert sie – sondern auch die Liga (DEL) und der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) halten sie für notwendig.

Denn Nachwuchsarbeit ist wichtig für den Eishockey-Sport und daher haben DEL und DEB 2016 das Fünf-Sterne-Programm ins Leben gerufen, das den Vereinen einen strukturellen und inhaltlichen Rahmen geben soll rund um die Ausbildung junger Eishockeyspielerinnen und Eishockeyspieler. Jeder Stern ist dabei an eine Vorgabe geknüpft.

Das 5-Sterne-Programm des Deutschen Eishockey-Bundes: 1. Stern: Maßnahmen zur Rekrutierung neuer Spieler:innen 2. Stern: Übergang von den Anfänger:innen hin zum Leistungsbereich 3. Stern: Anforderungen an den Leistungsbereich U17 4. Stern: Anforderungen an den Leistungsbereich U20 5. Stern: Stärkung des Umfeldes und der Vereins- und Eishalleninfrastruktur 1. Stern: Maßnahmen zur Rekrutierung neuer Spieler:innen 2. Stern: Übergang von den Anfänger:innen hin zum Leistungsbereich 3. Stern: Anforderungen an den Leistungsbereich U17 4. Stern: Anforderungen an den Leistungsbereich U20 5. Stern: Stärkung des Umfeldes und der Vereins- und Eishalleninfrastruktur

Fischtown Pinguins müssen Strafen zahlen

Der REV Bremerhaven erhält nur drei Sterne, das sind die wenigsten aller Erstliga-Klubs. Die fehlende zweite Eisfläche ist der Knackpunkt. Die Konsequenz ist, dass die Fischtown Pinguins wegen dieser nicht erfüllten Vorgaben bei Stern vier und fünf Strafzahlungen leisten müssen. Nach Informationen von buten un binnen sollen sie sich jährlich auf etwa 100.000 Euro belaufen.

Viel Geld für den kleinen Nordklub. Dazu kommt: Er musste in dieser Saison noch mehr investieren, als die Eisarena nach der beschädigten Ammoniak-Leitung zwei Wochen lang gesperrt wurde. Die Nachwuchs-Teams konnten entweder gar nicht oder nur weit außerhalb von Bremerhaven trainieren, die Profis mussten nach Bremen zum Training ausweichen.

Bremerhaven stemmt schon die Stadthallensanierung

Eine Traglufthalle wie in diesem Beispiel wäre eine Option für Bremerhaven für eine zweite Eisfläche.

Abhilfe könnte beispielsweise eine Traglufthalle schaffen, die kostengünstiger ist als ein fester Bau. Eine slowenische Firma baut diese Hallen für etwa zwei Millionen Euro.

"Zur Zeit hat die Sanierung der Stadthalle oberste Priorität", betont Thomas Raschen (CDU), der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadthalle Bremerhaven: "Das wird ein Kraftakt werden bei der Haushaltssituation, die wir in Bremerhaven haben." Wünschenswert und notwendig sei eine zwei Eisfläche, betont Raschen, "aber sie ist finanziell kommunal zurzeit nicht darstellbar".

Pinguins investieren in 120 Logen

An der Finanzierung hängt es, auch bei den Fischtown Pinguins. Sie investieren gerade zwei Millionen Euro in 120 Logen, die unter das Hallendach der Eisarena gesetzt werden. Für mehr ist kein Geld da.

Nachwuchstrainer Niere bedauert das, denn am Eishockey-Standort Bremerhaven wäre noch weit mehr möglich. Besonders bei den älteren Teams wie der U20 (4. Stern) könnte der Bereich mit Übergang zum Profi-Eishockey noch deutlich ausgebaut und gestärkt werden. Aber ohne zweite Eisfläche geht nicht mehr in Bremerhaven, darüber sind sich alle einig. Nur findet sich niemand, der sie auch bezahlen möchte.

