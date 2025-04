buten un binnen Bremer SV bangt um den Regionalliga-Klassenerhalt – Werders U23 siegt Stand: 18.04.2025 11:53 Uhr

Werders U23 darf in der Regionalliga Nord noch auf die Vize-Meisterschaft hoffen. Dem Bremer SV wiederum droht nach drei Jahren die Rückkehr in die Bremen-Liga.

Von Karsten Lübben

Freud und Leid lagen in Bremen am Gründonnerstag knapp sechs Kilometer auseinander: Auf Platz 11 am Weser-Stadion holte Werders U23 nachmittags einen 3:1-Heimsieg gegen den FC St. Pauli II. Cimo Röcker in der 33. Minute und Joel Imasuen in der 55. Minute trafen jeweils per Elfmeter und brachten die Bremer mit 2:0 in Führung, ehe nach einem Eckball Julian Ulbricht für die Kiezkicker auf 1:2 verkürzte. Mit seinem Treffer zum 3:1 sorgte Maik Lukowicz in der 78. Minute für die Entscheidung.

"Wir waren einfach brutal effektiv", sagte Lukowicz im Anschluss im Interview mit buten un binnen. "Es ist einfach ein schöner Tag für die U23." Durch den Sieg dürfen die auf dem 4. Platz liegenden Bremer weiterhin auf die Vize-Meisterschaft hoffen. Vier Spieltage vor dem Saisonende ist die aktuell auf dem 2. Rang liegende SV Drochtersen/Assel lediglich zwei Punkte entfernt. Als Meister steht bereits der TSV Havelse fest.

Tabelle der Regionalliga Nord (Stand: 18. April 2025) Platz Klub Partien Tordifferenz Punkte 1. TSV Havelse 30 +29 67 2. SV Drochtersen/Assel 30 +10 52 3. Kickers Emden 30 +18 51 4. Werder Bremen U23 30 +21 50 5. 1. Phönix Lübeck 29 +16 46

Bremer SV verspielt gegen Meppen eine 2:1-Führung

Deutlich schlechter sieht indes die Lage am Panzenberg im Stadtteil Walle aus. Dort hat der Bremer SV am Gründonnerstag 2:5 gegen den SV Meppen verloren. Die Sorgen im Abstiegskampf werden somit immer größer. Bereits in der 4. Minute geriet der BSV durch einen Distanzschuss von Jonathan Wensing 0:1 in Rückstand.

Der Bremer SV um Serkan Dursun hat gegen den SV Meppen eine deutliche 2:5-Niederlage kassiert.

Dann konnte das Team von Trainer Sebastian Kmiec die Partie allerdings zunächst drehen. Muzaffer Degirmenci traf per Freistoß zum 1:1 (28.), dann erzielte Leon Gino Schmidt das 2:1 (32.). Noch vor der Halbzeit kippte die Partie aber erneut. Mika Stuhlmacher schoss das 2:2 (37.). Kurz vor der Halbzeit brachte Daniel Haritonov die Meppener mit seinem Treffer zum 3:2 wieder in Führung. In der zweiten Halbzeit schraubten die Emsländer durch die Tore von Christopher Schepp (63.) und Tim Möller (90.) das Ergebnis in die Höhe.

Voigt: "So kannst du im Abstiegskampf nicht bestehen"

"Nach der 2:1-Führung fehlt unserer Mannschaft einfach ein wenig die Cleverness", ärgerte sich der Sportliche Leiter Ralf Voigt im Anschluss im Interview mit buten un binnen. Vor allem die zuletzt gezeigten Leistungen in der Defensive missfallen ihm. "Gegen Lohne kassieren wir vier Gegentreffer, dieses Mal sind es fünf. Das geht einfach nicht. So kannst du im Abstiegskampf nicht bestehen."

Die Lage im Kampf um den Klassenerhalt ist für die Waller prekär. Offen ist allerdings noch, wie viele Teams am Ende der Saison wirklich absteigen müssen. Momentan liegt der BSV auf dem 15. von 18 Plätzen. Zwei Teams wird es mindestens erwischen. Bis zu fünf Absteiger sind jedoch möglich.

Der Bremer Blick richtet sich auf Havelse und Osnabrück

In der 3. Liga beträgt der Abstand der U23 von Hannover 96 auf das rettende Ufer fünf Spieltage vor dem Saisonende bereits neun Punkte. Die Hannoveraner werden also wohl absteigen, sodass es in der Regionalliga Nord dann drei Klubs erwischt. Fraglich ist, ob Havelse sich in der Relegation zur 3. Liga durchsetzen kann. Hier wird der Gegner voraussichtlich der 1. FC Lok Leipzig sein. Scheitern die Havelser, steigt in der Regionalliga Nord die Anzahl der Absteiger auf vier.

Zudem steckt in der 3. Liga auch der VfL Osnabrück noch im Abstiegskampf. Derzeit beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz vier Zähler. Falls auch die Osnabrücker nach dem letzten Spieltag unter dem Strich stehen, wären sogar fünf Absteiger in der Regionalliga Nord möglich.

Sechs-Punkte Spiel am Ostermontag in Flensburg

Die meisten Klubs in der Liga kalkulieren derzeit allerdings mit vier Absteigern. In diesem Fall würde es den BSV momentan treffen. Dann würde nur Platz 13 sicher den Klassenerhalt bedeuten.

Tabelle der Regionalliga Nord (Stand: 18. April 2025) Platz Klub Partien Tordifferenz Punkte 11. VfB Oldenburg 30 -3 37 12. Eintracht Norderstedt 29 -15 36 13. SC Weiche Flensburg 29 -9 35 14. SSV Jeddeloh II 30 14 34 15. Bremer SV 29 -8 30 16. FC Teutonia Ottensen 30 -29 30 17. SV Todesfelde 29 -24 26 18. Holstein Kiel U23 30 -19 22

Gut für das Team vom Panzenberg: Teutonia Ottensen hat bereits seinen Rückzug aus der Regionalliga zum Saisonende angekündigt. Der Klub aus Hamburg steht somit als Absteiger fest. Am Ostermontag um 14 Uhr steht für die Waller nun ein wichtiges direktes Duell im Abstiegskampf an. Auswärts treffen sie auf Weiche Flensburg.

Mehr über den Regionalliga-Fu ßball in Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 17. April 2025: 18:06 Uhr