buten un binnen "Aufsaugen und lernen:" FC Oberneuland demütig vor Nürnberg-Pokalspiel

Stand: 11.08.2023 13:51 Uhr

Torhüter-Held weg, Erfolgscoach zurückgetreten – die Bremer befinden sich im Umbruch. Trotzdem ist beim FCO die Vorfreude groß vor dem DFB-Pokal-Duell mit dem 1. FC Nürnberg.

Von Stephan Schiffner und Helge Hommers

Wenn der FC Oberneuland in der ersten Runde des DFB-Pokals den 1. FC Nürnberg empfängt, dürfte Paul Engelkestock alle Hände voll zu tun bekommen (Samstag, 15:30 Uhr). Der 1,95 Meter-Hühne ist die neue Nummer Eins des FCO und somit einer der bremischen Hoffnungsträger für das Heim-Duell mit dem Zweitligisten. "Mir ist bewusst, dass es kein normales Bremenliga-Spiel ist", sagt Engelkestock zu buten un binnen.

Ich schaue, dass wir das Beste draus machen können. Ich bin auf jeden Fall gewappnet.

(FCO-Torhüter Paul Engelkestock zu buten un binnen)

Engelkestock tritt in große Torhüter-Fußstapfen

Trotz seiner erst 20 Jahre genießt Engelkestock das volle Vertrauen seines Trainers. "Paul hat sich auf jeden Fall sehr gut entwickelt", sagt Marcel Brendel. "Ich habe ihn vor ein paar Jahren kennengelernt, als er aus der U19 zu uns kam." Damals sei der Jung-Torhüter aber "noch ein ganz anderer Typ" gewesen. "Jetzt ist er langsam zum Mann geworden, muss aber natürlich weiter hart an sich arbeiten", so Brendel.

Die Fußstapfen, in die Engelkestock tritt, sind jedenfalls groß. Sehr groß sogar. In der vergangenen Saison war Jonas Horsch der gefeierte Pokalheld des FCO. Runde für Runde sicherte Horsch mit seinen Paraden das Weiterkommen der Oberneulander. Mittlerweile läuft der Elfmeter-Spezialist jedoch für die zweite Werder-Auswahl auf. "Die Demut vor seiner Ära ist sehr groß", sagt Brendel.

Ich hoffe, dass ich es genauso gut machen kann wie er.

(FCO-Torhüter Paul Engelkestock zu buten un binnen)

Die Oberneulander sind im Umbruch

Nicht nur auf der Torhüter-Postion, nahezu die gesamte Mannschaft ist im Umbruch. 14 Spieler verließen den Fünftligisten, darunter zahlreiche Stammspieler. Richten muss es nun vor allem die junge Garde. "Es hat sich viel getan in den letzten Wochen und Monaten", resümiert Brendel, der ebenfalls noch neu in seiner Tätigkeit ist. Erst vergangene Woche stieg der bisherige Co-Trainer zum Nachfolger des zurückgetretenen Erfolgscoaches Sören Seidel auf.

Während der FCO ohne Punktspiel-Praxis in das Pokal-Duell geht, stand Nürnberg bereits in zwei Ligapartien auf dem Rasen. Der Saisonstart der Franken verlief jedoch nur mäßig: Nach einer 0:2-Niederlage bei Hansa Rostock holte das Team von Trainer Christian Fiel beim 2:2-Heim-Remis gegen Hannover 96 immerhin einen Zähler. Beide Treffer erzielte Can Uzun, der erst 17-jährige Shootingstar des Traditionsvereins.

Auf ihn muss die FCO-Defensive besonders achten: Nürnberg-Youngster Can Uzun.

Für viele FCO-Akteure stellt das Aufeinandertreffen mit dem neunmaligen Meister das Debüt im DFB-Pokal dar. Ein besonderes Erlebnis, das für den ein oder anderen Spieler eines der Karriere-Highlights bedeuten dürfte. "Ich möchte alles so gut wie möglich aufsaugen und sehen, was die anderen besser machen als wir – und am besten so viel lernen wie es geht", so FCO-Torhüter Engelkestock.

Realistische Siegchancen rechnet sich der Außenseiter aber kaum aus. "Und genau das ist unsere Chance", betont Coach Brendel.

Ich könnte jetzt Phrasen von A bis Z raushauen. Aber am Ende des Tages müssen wir demütig und dankbar sein, dass wir dieses Spiel spielen dürfen.

(FCO-Trainer Marcel Bredel zu buten un binnen)

