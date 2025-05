buten un binnen "Angepisster" Friedl nach Werders 2:2: "Es ist blöd und dumm von uns" Stand: 03.05.2025 20:27 Uhr

Durch das Unentschieden bei Union Berlin hat sich der Bremer Rückstand auf den 6. Platz auf drei Punkte vergrößert. Ole Werner und Jens Stage fordern jetzt zwei Siege.

Von Karsten Lübben

Marco Friedl machte nach dem Abpfiff am Samstag aus seinem Herzen keine Mördergrube. "Immer noch angepisst", sagte der Werder-Kapitän im ARD-Interview, sei er nach dem 2:2 seines Teams bei Union Berlin. "Jeder hat eine Krawatte, weil wir wieder eine Chance liegen gelassen haben, ein Spiel zu gewinnen und in der Tabelle einen Schritt nach vorne zu machen."

Nächster Werder-Rückschlag in Berlin

Nach der 2:0-Führung reichte es in Berlin am Ende nur für einen Punkt. Im Kampf um die Qualifikation für den Europapokal war dies nach dem 0:0 gegen den FC St. Pauli am vorherigen Spieltag der nächste Rückschlag.

Es ist blöd und dumm von uns, wenn man solch ein Spiel, in dem du 2:0 in Führung bist und alles im Griff hast, herschenkst.

(Marco Friedl)

Auch Coach Ole Werner war alles andere als zufrieden mit dem Resultat. "Nach dem Spielverlauf sind es sicherlich eher zwei verlorene Punkte. So fühlt es sich aktuell an", räumte er ein. Nichtsdestotrotz sei das Unentschieden ein "gerechtes Ergebnis". Die Hoffnung, dass es noch mit der Qualifikation für Europa klappt, will Werner noch nicht aufgeben.

Noch sind zwei Spiele da. Noch sind sechs Punkte zu vergeben. Wir wollen bis zum Ende das Maximum rausholen.

(Ole Werner )

So sieht es auch Jens Stage. Dass sein Team nur mit einem Zähler im Gepäck die Rückreise nach Bremen antritt, bezeichnete der Däne als "nicht gut". Aber auch er setzt darauf, dass die Bremer in den Spielen gegen RB Leipzig (10. Mai, 15:30 Uhr) und den 1. FC Heidenheim noch zwei Siege holt, um die Chance zu wahren. "Natürlich müssen wir bis zum letzten Spiel alles geben für sechs Punkte", so Stage.

Bundesliga-Tabelle (Stand: 3. Mai, 20:30 Uhr) Platz Team Spiele Tordifferenz Punkte 4. Borussia Dortmund 32 +15 51 5. SC Freiburg 31 -3 51 6. RB Leipzig 32 +6 50 7. Mainz 05 31 +9 47 8. Werder Bremen 32 -6 47

Der Rückstand auf den 6. Platz, der für die Qualifikation für die Conference League reichen würde, ist an diesem Spieltag jedoch von zwei auf drei Zähler angewachsen. Zudem weisen die Bremer im Vergleich mit vielen Konkurrenten eine schlechte Tordifferenz auf. Darüber hinaus kann an diesem Spieltag auch Mainz 05 mit einem Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt den Vorsprung noch auf drei Punkte ausbauen.

