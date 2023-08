buten un binnen "Absolutes Neuland" – Blumenthaler SV verpatzt den Bundesliga-Auftakt Stand: 05.08.2023 18:35 Uhr

Das erste Spiel in der Bundesliga hat die U17 des Blumenthaler SV am Samstag 0:3 verloren. Schon nach drei Minuten lag das Team im Burgwall-Stadion zurück.

Von Karsten Lübben und Dino Bernabeo

Die U17 des Blumenthaler SV hat in der ersten Partie in der Bundesliga am Samstag gegen Viktoria Berlin eine 0:3-Niederlage einstecken müssen. Bereits nach drei Minuten lag der BSV vor 612 Zuschauerinnen und Zuschauern im Burgwall-Stadion zurück. Berlins Stürmer Yehor Koniuchenko traf per Kopfball nach einem Eckball. Beim 0:2 in der 27. Minute unterlief Melvin Möller ein Eigentor. Das 0:3 aus Sicht der Blumenthaler fiel in der 75. Minute durch Elioenai Gaddi Kukanda.

BSV-Coach Denis Spitzer forderte bereits in der Halbzeit von seinem Team, dass es mutiger spielen müsse. "Unabhängig vom Ergebnis war das für alle ein super Erlebnis", sagte er nach der Partie. Seine Spieler hätten allerdings zu viele individuelle Fehler begangen und somit für die Niederlage gesorgt. In der zweiten Halbzeit war er damit zufrieden, dass sein Team mutiger aufgetreten ist. Allerdings müsse dieses noch "robuster" spielen, um Zählbares in der neuen Liga mitnehmen zu können.

Die nächste Partie steht für die Blumenthaler am Samstag um 15 Uhr auswärts bei Hannover 96 an.

