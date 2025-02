NDR-Sport "Wir zählen die Tage": Kerber erwartet ihr zweites Kind Stand: 13.02.2025 15:38 Uhr

Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber erwartet ihr zweites Kind. Die Kielerin, die unter anderem die Australian Open, Wimbledon und die US Open gewann und nach Olympia in Paris ihre Karriere beendet hatte, verkündete am Donnerstag in den Sozialen Medien die freudige Botschaft.

"Wir zählen die Tage, bis jemand Besonderes in unserer Familie ankommt", schrieb die 37-Jährige bei Instagram zu einem Bild, auf dem sie von Tochter Liana umarmt wird. Ihr Management bestätigte die Schwangerschaft.

Im Februar 2023 war Kerber erstmals Mutter geworden und nach einer längeren Auszeit noch einmal auf die WTA-Tour zurückgekehrt. Nach den Olympischen Spielen in Paris beendete sie dann ihre erfolgreiche Karriere, die sie mit drei Grand-Slam-Titeln gekrönt hatte.

Ihrem Sport bleibt sie als Beraterin des Deutschen Tennis Bundes (DTB) und als Mitorganisatorin des Turniers von Bad Homburg treu. Als DTB-Beraterin wird die beste deutsche Spielerin seit Steffi Graf das Elite-Team der Damen beim Billie Jean King Cup unterstützen und vor allem die Nachwuchsspielerinnen.

Karriereende bei den Spielen in Paris

Nach starken Auftritten in Paris und dem Viertelfinal-Aus bei Olympia hatte die Norddeutsche Bedenken mit Blick auf ihren neuen Alltag abseits der Profi-Karriere gehabt. "Ich muss gestehen, wenn ich ein paar Jahre zurückschaue, gab es da schon eine gewisse Angst in mir vor dem, was danach kommt", sagte Kerber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Es gibt einfach viele Tennisspielerinnen und -spieler, die nicht genau wissen, wohin sie gehören, wenn ihre Karriere irgendwann endet."

Doch schon ihre Rolle als Mutter verhinderte eine mögliche Krise. "Mit einem Kind, das dich braucht, das so viel wichtiger ist als alles andere, gibt es kein Loch, in das man fallen könnte", erklärte die Kielerin.

In ihren neuen Tagesablauf habe sie sich allerdings erst einfinden müssen. "Alltag muss man wirklich lernen. Man muss sich neue Rituale, neue Routinen aufbauen, den Tag neu strukturieren." Von all diesen Erfahrungen wird sie gewiss bei ihrem zweiten Kind profitieren.

