BBL-Playoffs Braunschweig siegt und ist auf Halbfinal-Kurs Stand: 25.05.2025 17:12 Uhr

Die Löwen Braunschweig haben die Tür zum Play-off-Halbfinale in der Basketball-Bundesliga weit aufgestoßen. Am Sonntag gewannen die Niedersachsen gegen die Baskets Würzburg mit 80:75 (37:35) und führen nun in der Viertelfinal-Serie mit 2:1.

Von Matthias Heidrich

In der "Best-of-five"-Serie benötigen die Braunschweiger nun nur noch einen Sieg, um in die Runde der letzten Vier einzuziehen. Im Halbfinale standen die Löwen zuletzt 2010. Damals war Braunschweig (noch unter dem Namen Phantoms) in der Runde der besten Vier am späteren Meister Bamberg gescheitert.

Bereits am Dienstag (20 Uhr) in Würzburg könnten die Löwen den Deckel draufmachen. Ein mögliches Spiel fünf steigt am kommenden Donnerstag (15 Uhr) wieder in Braunschweig.

Löwe Fru bärenstark

Der 21-jährige Sananda Fru ragte bei dem packenden Duell mit 18 Punkten und 13 Rebounds für Braunschweig heraus und stach so im direkten Duell auch den Würzburger Youngster Hannes Steinbach (17 Punkte, acht Rebounds) aus. Bester Werfer des Spiels war Arnas Velicka, der für die Niedersachsen 23 Punkte erzielte.

Die Braunschweiger starteten schlecht, kamen erst nach gut fünf Minuten zu ihren ersten Punkten zum 2:10. Danach entwickelte sich allerdings ein intensiver Schlagabtausch auf Augenhöhe, bei dem beide Teams aus der Distanz ihre Probleme hatten. Der herausragende Fru markierte nach 17 Minuten die erste Führung für die Niedersachsen (31:29).

NBA-Star Schröder dabei

Auch nach der Pause blieb es ein Krimi. Würzburg kam zurück, ging in Führung, doch Braunschweig ließ vor den Augen von NBA-Star und Löwen-Gesellschafter Dennis Schröder nicht nach. Drei Minuten vor Schluss lagen die Gastgeber mit vier Punkten vorn (73:69), trotzdem hatten die Gäste noch die Chance auf die Verlängerung.

Vier Sekunden vor Schluss verpasste Würzburgs Zachary Seljaas allerdings einen Dreier zum möglichen Ausgleich. Der Rest war Jubel der Braunschweiger, die nun am Dienstag den ersten Matchball für den Halbfinaleinzug haben.

