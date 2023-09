Fußball | 3. Liga Zwei Elfmeter: Hallescher FC erkämpft in Lübeck ersten Auswärtspunkt Stand: 30.09.2023 19:02 Uhr

Dank einer kämpferischen Glanzleistung nach der Pause hat der Hallesche FC noch ein 2:2 beim VfB Lübeck erzielt. Es ist der Auswärtspunkt für das Ristic-Team, der durch zwei Elfmeter in der Schlussphase zustande kam. Der HFC bleibt allerdings weiter auf einem Abstiegsplatz.

Lübeck bestraft HFC-Passivität

Der HFC wurde von Beginn an in die eigene Hälfte gedrängt und bemühte sich, nicht bereits in der Anfangsphase in Rückstand zu geraten. Nach zehn Minuten gab es die erste zaghafte Tor-Annäherung der Gäste, als Dominic Baumann bei einem Schussversuch an der Fünfmeterlinie noch entscheidend gestört wurde. Sonst dominierten die Lübecker, die sich in der 20. Minute mit der verdienten Führung belohnten. Dabei konnten die Hallenser eine Ecke nach drei Versuchen nicht klären und Mirko Boland aus fünf Metern das Spielgerät über die Linie befördern. Ein Rettungsversuch von Keeper Sven Müller kam zu spät.

Boland trifft zur Lübecker Führung

Halle zu harmlos - Lübeck erhöht

Halle war nach dem Rückstand beeindruckt und kam erst in der 28. Minute zu einer weiteren Gelegenheit, als Meris Skenderovic mit einem Distanzschuss an Klewin scheiterte. Kurz darauf war die Kugel erneut im HFC-Tor. In der 30. Minute köpfte Pascal Breier ungehindert den Ball nach einer Flanke aus sechs Metern zum 2:0 in die Maschen. Fünf Minuten später lag das 0:3 in der Luft, doch Müller rettete nach einem Kopfball von Tommy Grupe auf der Linie. Die beste Aktion der Hallenser, die durweg in der Offensive enttäuschten, hatte schließlich Timur Garet, der kurz vor der Pause einen Freistoß aus 20 Metern an die Latte hämmerte.

Deniz scheitert und trifft doch

Nach der Pause agierten die Gäste engagierter, doch mehr als ein erneuter Lattentreffer von Gayret (52.) sprang vorerst nicht heraus. Während sich Lübeck immer mehr in die eigene Hälfte zurückzog und auf Konter lauerte, drückte Halle weiter auf den Anschluss. Es gab einige gefährliche Aktionen der Gäste, die Klewin aber immer wieder entschärfen konnte. Die Bemühungen des HFC wurden schließlich in der 82. Minute belohnt, als Tunay Deniz mit einem Foulelfmeter zwar an Klewin scheiterte, doch den Nachschuss in die Maschen setzte. Vorausgegenagen war ein Foul von Marvin Thiel an Lucas Halangk.

Baumann trifft zum Ausgleich

Halle warf im Anschluss nochmals alles nach vorn und setzte die Gastgeber weiter unter Druck. In der 88. Minute zeigte der Referee erneut auf den Punkt, nachdem Hasenhüttel von Grupe gehalten worden war. Den Strafstoß verwandelte Baumann sicher ins rechte untere Eck (90). zum umjubelten 2:2-Endstand.

lta