Fußball | Regionalliga ZFC Meuselwitz verschenkt Heimsieg gegen Luckenwalde Stand: 18.08.2023 20:57 Uhr

So grausam kann Fußball sein: Der ZFC Meuselwitz spielt eine starke erste Halbzeit und dabei den FSV Luckenwalde förmlich an die Wand. Doch die mangelnde Chancenverwertung sollte am Ende sogar alle drei PUnkte kosten.

Rückschlag für den ZFC Meuselwitz: Die Zipsendorfer haben das Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde nach ganz starker erster Halbzeit am Ende nicht einmal unverdient mit 1:2 verloren. Dabei hätte das Team von Trainer Georg-Martin Leopold vor allem vor der Pause alles klar machen müssen, nach dem Wechsel verdienten sich die Brandenburger den Sieg.

ZFC-Coach Georg-Martin Leopold nahm im Vergleich zum BFC-Spiel zwei Wechsel vor. Luca Bürger ersetzte Luis Fischer, der zunächst auf der Bank Platz nahm. Amer Kadric startete für Dominik Bock, der wegen Knieproblemen eine Pause bekam. Luckenwalde begann mit exakt der Mannschaft, die am Dienstag gegen Altglienicke aufgelaufen war.

sZFC zaubert, vergisst aber weitere Tore zu schießen

Bei heißen Temperaturen brauchten beide Teams keine Anlaufzeit, die Gäste versuchten mitzuspielen, kombinierten gefällig. Der ZFC aber war die Mannschaft mit den zwingenderen Aktionen. Und nach einer Viertelstunde nahm sich Andy Trübenbach auf der rechten Seite den Ball und hämmerte ihn aus spitzem Winkel unter die Latte. Ein Traumtor. Es folgten weitere schön herausgespielte Chancen, aber René Eckardt, Amer Kadric und Till Jacobi brachten den Ball nicht unter. Und so kam es, wie es kommen musste, Nach einem Freistoß köpfte Lucas Vierling freistehend ein. Der ZFC schüttelte sich kurz, spielte bis zur Pause weiter druckvoll, aber weiter ohne die längst verdiente Belohnung.

Luckenwalde dreht auf - ZFC findet keine Lösungen

Und nach dem Wechsel ging es zunächst genauso weiter. Und es kam Pech dazu. Nach einem Doppelpass mit Eckardt haute Bürger den Ball aus 18 Metern an den rechten Innenpfosten. Doch nach vier Wechseln kamen die Gäste plötzlich immer besser ins Spiel. Dank Keeper Lukas Sedlak blieb der ZFC zunächst im Spiel, hielt gleich zwei Mal stark. Dann war er bei einem Elfmeter von Christian Flath in der 69. Minute chancenlos. Und die Gäste blieben dran, Jorden Winter hämmerte nach einem tollen Sololauf den Ball an den rechten Pfosten. Der ZFC gelang nun nichts mehr.

rei