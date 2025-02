3. Liga Dynamo Dresden fegt 1860 München vom Platz Stand: 16.02.2025 21:38 Uhr

Dynamo Dresden hat nach der Niederlage gegen Stuttgart wieder in die Erfolgsspur gefunden. Im Heimspiel gegen 1860 München glänzten die Schwarz-Gelben mit einer bärenstarken Offensive. Mit nun 45 Punkten bleiben die Sachsen erster Verfolger von Spitzenreiter Energie Cottbus (48).

Dynamo Dresden hat nach der 1:2-Niederlage gegen Stuttgart II die richtige Antwort gegeben und erfolgreich Wiedergutmachung geleistet. Gegen den TSV 1860 München brannten die Schwarz-Gelben ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab und setzten sich klar mit 5:2 (3:1) durch.

Turbulente Anfangsphase

Die Partei nahm nach dem Anpfiff sofort Fahrt auf. In der 6. Minute lag der Ball erstmals im Münchner Tor, nachdem Christoph Daferner nach einer Flanke von Jakob Lemmer am kurzen Eck die Führung markierte. Der Rückstand schockte die Löwen aber nicht.

Dynamos Christoph Daferner jubelt nach seinem Tor zum 1:0

In der 9. Minute landete ein Abwehrversuch von Andi Hoti am linken Pfosten – den Abpraller zirkelte Leroy Kwadwo aus spitzem Winkel an Schreiber vorbei ins Tor.

Daferner schnürt Doppelpack - Hoti trifft zum 3:1

Nachdem sich die Partie etwas beruhigte, gab es den nächsten Aufreger in der 30. Minute, als Daferner ebenfalls aus spitzem Winkel den Pfosten traf. Zwei Minuten später hatte der Dynamo-Stürmer mehr Erfolg: Nach einer Hauptmann-Flanke köpfte Daferner die Kugel aus Nahdistanz zur erneuten Führung in die Maschen. Wie beim ersten Gegentor ließen sich die Löwen nicht aus dem Konzept bringen und bemühten sich um das 2:2. Dies wäre in der 37. Minute fast gefallen, doch Dynamo-Keeper Tim Schreiber war bei einem Schuss von Tim Kloss auf dem Posten. Dynamo blieb indes weiter am Drücker und belohnte sich noch vor der Pause mit dem 3:1 durch Hoti, der aus zentraler Position aus elf Metern vollendete (39.) – sein Schuss war noch leicht von Kwadwo abgefälscht worden.

Menzel und Lemmer erhöhen nach der Pause

Nach der Pause bemühten sich die Gäste weiter um den zweiten Treffer, doch Dresden hielt dagegen und übernahm immer mehr die Spielkontrolle. In der 53. Minute hatte Lemmer Pech, als sein Gewaltschuss an die Querlatte knallte. In der 64. Minute schlugen die Gastgeber dann wieder zu: Tony Menzel bekam den Ball nach einem verunglückten Rettungsversuch von Kwadwo in den Lauf gespielt und spitzelte den Ball an Hiller vorbei zum 4:1 ins Tor. München war nun von der Rolle, vor allem in der Abwehr waren die Löwen sichtlich überfordert. So erhöhte Lemmer in der 70. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern, wobei der Ball vom Innenpfosten ins Tor abgelenkt wurde. Nachdem die Partie längst entschieden war, gelang den Gästen noch in der Nachspielzeit das 2:5 durch einen verwandelten Handelfmeter von Maximilian Wolfram, was gleichzeitig die letzte Aktion des Abends war.

Spio