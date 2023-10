Skispringen Wieder bei den Großen mitfliegen: Skispringer Hamann hofft auf Comeback Stand: 02.10.2023 15:20 Uhr

Noch vor zwei Jahren war Skispringer Martin Hamann festes Mitglied im A-Team, zurzeit ist er im Continental-Cup unterwegs. Nun hofft der Sachse auf einen Riesenschub und könnte sich vielleicht schon am Wochenende beim Sommer Grand Prix in Klingenthal wieder für das Weltcup-Team empfehlen. Vorausgesetzt, Bundestrainer Stefan Horngacher nominiert ihn.

Wieder bei den ganz Großen mitfliegen: Das ist der Wunsch von Martin Hamann. Der 26-jährige Skispringer von der SG Nickelhütte Aue ist zurzeit im zweitklassigen Continental-Cup unterwegs, will sich aber unbedingt wieder für höhere Aufgaben empfehlen.

Eine Chance dazu würde es am kommenden Wochenende beim Sommer Grand Prix in Klingenthal geben, den Sport im Osten im Livestream überträgt. Sollte er von Bundestrainer Stefan Horngacher nominiert werden, würde es für den gebürtigen Altenbacher zum erhofften Comeback kommen.

"Das beste Weltcupergebnis bisher habe ich in Klingenthal erzielt"

"Ich hoffe natürlich, dass ich hier vor heimischen Publikum noch einmal springen darf. Es macht mir immer riesigen Spaß, das beste Weltcupergebnis bisher habe ich in Klingenthal erzielt", so Hamann. Damit dachte er an den Februar 2021, als er beim Weltcup Zehnter wurde. Damals noch im A-Team, in dem er unbedingt wieder Mitstreiter werden will.

"Die Chancen stehen so gut, wie ich bereit bin, die Kraft dafür zu investieren. Es ist möglich, ich muss dafür aber sehr viel tun“, sagte Hamann. Momentan trainiert er am Chiemsee in Bayern. In Bad Endorf ist er Teil der Spitzenfördergruppe der Bundeswehr und findet dort ideale Bedingungen.

jmd