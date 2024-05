Anhalt-Meeting der Leichtathleten Weber und Mihambo triumphieren in Dessau Stand: 24.05.2024 22:40 Uhr

Die Leichtathletik-Stars Julian Weber und Malaika Mihambo haben bei ihren Auftritten beim Anhalt-Meeting in Dessau Siege gefeiert. Gina Lückenkemper sagte ihren Final-Start über 100 Meter kurzfristig ab.

Speerwurf-Europameister Julian Weber hat bei seinem Saisoneinstieg in Dessau ein Ausrufezeichen gesetzt. Der 29-jährige Mainzer warf beim Meeting in Sachsen-Anhalt im dritten Versuch 88,37 m und beendete den Wettkampf "extrem happy" vorzeitig. Weber hatte zuletzt wegen einer Adduktorenzerrung pausiert, wähnte sich aber dennoch in der "besten Form" seines Lebens. Das bestätigte er mit dem Sieg in Dessau. Der Ägypter Khaliq Mustafa auf Platz zwei lag deutlich zurück (81,92). Max Dehning (Leverkusen), der im Februar über 90 m geworfen hatte, kam auf Platz drei (81,78), Rio-Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) auf Rang sechs (78,15).

Julian Weber glänzte in Dessau im Speerwurf mit 88,37 Meter

Mihambo macht halbes Dutzend voll

Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat indes zum sechsten Mal in Serie den Weitsprung-Wettkampf gewonnen. Die 30-Jährige von der LG Kurpfalz sprang im letzten Versuch 6,79 Meter weit und siegte somit in einem schwierigen Wettkampf vor Natalie Linares aus Kolumbien mit 6,72 Metern und Mikaelle Assani vom SCL Heel Baden-Baden mit 6,65 Metern. Mihambo und Assani haben die Norm für die Olympischen Spiele in Paris bereits erfüllt.

Malaika Mihambo siegte zum sechsten mal in Dessau

Lückenkemper verzichtet auf Finale

Über 100 Meter der Frauen freuten sich die Zuschauer auf das Finale mit Europameisterin Gina Lückenkemper, die ihren Vorlauf noch mit 11,14 Sekunden gewonnen hatte. Allerdings verzichtete die Athletin vom SCC Berlin auf den Endlauf wegen einer zu nassen Bahn, um keine Verletzung vor der anstehenden EM in Rom (7. - 12. Juni) und den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli - 11. August) zu riskieren. Siegerin im Finale wurde Gina Bass aus Gambia mit 11,09 Sekunden.

Gina Lueckenkemper lief im Vorlauf über 100 Meter 11,14 Sekunden

Krause musste kurzfristig absagen

Gesa Felicitas Krause, die ursprünglich über 3000 Meter Hindernis starten sollte, musste ihren Start nach Angaben der Veranstalter kurzfristig wegen einer schwierigen Zahnoperation absagen. Die einstige Europameisterin hatte sich bei ihrem internationalen Comeback nach ihrer Babypause vor einigen Wochen auf Anhieb für Olympia qualifiziert.

spio/dpa