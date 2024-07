Basketball | BBL Von Griechenland nach Weißenfels: Syntainics MBC holt US-Amerikaner Ty Brewer Stand: 13.07.2024 12:30 Uhr

Noch gibt es im Kader des Syntainics MBC einige Lücken. Mit der Verpflichtung des US-Amerikaners Ty Brewer konnte eine geschlossen werden. Der Power Forward spielte zuletzt in Griechenland.

Noch gibt’s es bei den Basketballern des Syntainics MBC offene Stellen in der Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Mit der Verpflichtung des US-Amerikaners Ty Brewer konnte schon mal eine Lücke geschlossen werden. Der 24 Jahre alte und 2,01 Meter große Power Forward wechselt vom Athener Vorstadtclub Panerythraikos AS zu den Weißenfelsern, wo er einen Einjahresvertrag unterschrieb.

Beweglicher und moderner Spieler

Headcoach Janis Gailitis plant den siebten Neuzugang als Ersatz für einen noch zu verpflichtenden Power Forward der Startformation ein. Er beschreibt Brewer als vielseitigen, beweglichen und modernen Spieler, der mit viel Energie an beiden Enden des Feldes zu Werke geht. Der Wölfe-Trainer erwartet, dass sich Ty Brewer in Weißenfels weiterentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Profikarriere gehen wird.

Vom College in die griechische Elite League

Nach einer fünfjährigen Collegelaufbahn begann Ty Brewer seine Profikarriere bei GS Esperos Lamias in der griechischen Elite League, ehe er im Januar 2024 innerhalb der zweithöchsten Spielklasse des Landes nach Nea Erythrea zu Panerythraikos AS wechselte. Seine Statistiken waren bei beiden Clubs ähnlich: In 15 Einsätzen für Esperos kam er auf 13,2 Punkte und 7,1 Rebounds, in 18 Einsätzen für Panerythraikos auf 14,8 Punkte und 7,0 Rebounds. Mit 2,3 Steals pro Partie führte er die gesamte Liga in dieser Kategorie an.

spio/pm