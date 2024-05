Fußball | EURO 2024 Turnierdirektor Lahm in Leipzig: Vorfreude auf "rauschendes Fest" Stand: 07.05.2024 20:15 Uhr

Philipp Lahm trägt große Verantwortung für die Organisation der EURO 2024 in Deutschland. Wenige Wochen vor dem Start hat der Turnierdirektor auch dem Spielort Leipzig einen Besuch abgestatt und SPORT IM OSTEN ein exklusives Interview gegeben - gemeinsam mit Oberbürgermeister Burkhard Jung.

In wenigen Wochen beginnt die EURO 2024 in Deutschland. Auch in Leipzig werden ab dem 18. Juni Spiele ausgetragen. Portugal, Italien, Niederlande, Tschechien, Kroatien und Frankreich: Die Creme de la Creme des europäischen Fußballs ist dann in der Messestadt zu Gast - alle mit dem großen Ziel, das Finale in Berlin zu erreichen.

Wie stehen die Chancen, das Endspiel zu erreichen? Auch für die deutsche Nationalmannschaft? Darüber und wie sich Leipzig auf die Europameisterschaft freut, haben Oberbürgermeister Burkhard Jung und Turnierdirektor Philipp Lahm, der mit der originalen EM-Trophäe zu Besuch war, im ausführlichen Interview mit SPORT IM OSTEN gesprochen.