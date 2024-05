Fußball | 3. Liga Tunay Deniz verlässt Halleschen FC und wechselt nach München Stand: 21.05.2024 17:33 Uhr

Bei Drittliga-Absteiger Hallescher FC steht der nächste Abgang fest. Wie der Verein mitteilte, wird Mittelfeld-Ass Tunay Deniz die Saalestädter verlassen und zum TSV 1860 München wechseln.

Der 30-Jährige war im Sommer 2022 nach Halle gekommen, wo er mit seiner physischen Präsenz und technischen Fähigkeiten von Beginn an eine zentrale Rolle einnahm. Insgesamt absolvierte Deniz 78 Spiele für den HFC, in denen er 20 Tore erzielte und elf Vorlagen gab.

Deniz "freut sich riesig auf neue Aufgabe"

"Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe. In meinen bisherigen vier Spielen gegen 1860 München war ich jedes Mal von den Fans begeistert. Ich freue mich, sie künftig im Rücken zu haben und baue auf die Unterstützung", wird Deniz auf der Vereinshomepage der Löwen zitiert. Der Hallesche FC war in dieser Saison nach zwölf Jahren aus der 3. Liga in die Regionalliga abgestiegen. Vor dem Abgang von Deniz hatte bereits Aljaz Casar die Saalestädter in Richtung Dynamo Dresden verlassen.

