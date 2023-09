Fußball | Regionalliga Transferkracher: Rot-Weiß Erfurt holt Ex-US- Nationalspieler Gall Stand: 28.09.2023 16:35 Uhr

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat seinen eh schon prominent besetzten Angriff noch einmal verstärkt. Mit Romain Gall kommt ein Spieler, der Europa-League-Erfahrung bei schwedens Rekordmeister Malmö FF gesammelt hat.

Kurz vor dem Thüringenderby (Sonntag, 01. Oktober um 16:00 Uhr live im MDR-Fernsehen und im Stream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) gegen den FC Carl Zeiss Jena hat sich der FC Rot-Weiß Erfurt einen erfahrenen Flügelstürmer in die Blumenstadt gelotst. Romain Gall spielte in Schweden Europa League und Champions-League-Qualifikation, sammelte Spielpraxis in der MLS und wurde von Gregg Berhalter 2018 in die US-Nationalmannschaft berufen. Jetzt geht er in der Regionalliga Nordost auf Torejagd.

Gall war Malmö eine halbe Millionen Euro wert

Der Flügelstürmer, der sowohl die französische, als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, bewies sich in den vergangenen Wochen bereits im Mannschaftstraining des FC Rot-Weiß. Dort hat er die Thüringer so überzeugt, dass er jetzt fest verpflichtet wurde. Ausgebildet wurde der gebürtige Pariser in verschiedenen Jugendakademien in den USA, ehe es 2016 nach Schweden ging. Der heute 28-Jährige spielte für Nyköpings BIS und GIF Sundvall, von wo er laut "transfermarkt.de" für eine Ablöse von 500.000 Euro zum schwedischen Rekordmeister Malmö FF wechselte.

Bei Malmö FF sammelte Gall Minuten in der Europa League, wie hier gegen den SC Braga im November 2022.

Nach diversen Leihen zog es Gall im vergangenen Winter nach Serbien zu Mladost GAT in die erste Liga. Nach nur einem halben Jahr wurde der Flügelstürmer im Sommer arbeitslos, hat mit dem RWE aber einen ambitionierten neuen Klub gefunden. "Ich bin unglaublich froh, hier zu sein, und dass es mit meiner Verpflichtung geklappt hat! In den letzten drei Wochen, in denen ich schon mit der Mannschaft trainiert habe, habe ich ein sehr gutes Gefühl bekommen und mich gleich gut ins Team einleben können. Ich freue mich riesig auf die bevorstehenden Aufgaben", wird der Neuzugang in einer Pressemitteilung der Blumenstädter zitiert. Sein Vertrag läuft bis Juni 2024.

