Handball | DHB-Pokal Thüringer HC kämpft sich gegen Bensheim/Auerbach ins Final-Four Stand: 01.11.2023 21:16 Uhr

Der Thüringer HC hat nach einem großen Kampf verdient das Final4 im DHB-Pokal erreicht und mit 35:33 (15:18) gegen die bislang schier unschlagbar scheinende HSG Bensheim/Auerbach gewonnen. Dabei ließ sich das Müller-Team auch von einem zwischenzeitlichen 4-Tore-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und konnte vor allem durch ganz viel Herz und Leidenschaft das Comeback schaffen.

Guter Start, doch Bensheim dreht auf

Bereits am 2. Spieltag der noch jungen Bundesliga-Saison musste der Thüringer HC bei der HSG Bensheim/Auerbach eine bittere 29:30-Niederlage einstecken. Das Müller-Team wollte nun im DHB-Pokal-Viertelfinale diese offene Rechnung begleichen.

Und die Thüringerinnen starteten mit frischem Schwung in die mit Spannung erwartete Partie. Vor allem das Angriffsspiel konnte in der ersten Viertelstunde gegen in der Abwehr teils noch wacklig agierende Bensheimerinnen überzeugen. Das Duo Johanna Maria Stockschläder (4) und Kathrin Pichler (3) konnten beim Stand von 10:7 sieben Treffer beisteuern. Doch der Schein trügte ...

Die "Flames" bewiesen in den nachfolgenden Spielminuten warum sie derzeit das Team der Stunde in der Bundesliga sind. Unter anderem ein 0:5-Lauf sorgte dafür, dass der THC zur Pause plötzlich mit 15:18 ins Hintertreffen geriet.

Auch für THC-Trainer Herbert Müller war das Spiel gegen Bensheim fast schon zu nervenaufreibend.

Kämpferherz schlägt Tagesform

Doch auch wenn bei den Gastgeberinnen spielerisch nicht alles astrein lief, das Kämpferherz konnte man ihnen wahrlich nicht absprechen. Der Bundesliga-Vierte kämpfte und kratzte auf dem Parkett und kam mit viel Willen in der 55. Spielminute zur 32:31-Führung. Gut 30 Minuten nach der letzten THC-Führung (13:12/22.). Die letzte Wendung in diesem sehr engen Spiel. Am Ende jubelten die THC-Handballerinnen und konnten sich über den Einzug ins Final4 freuen.

THC-Coach Herbert Müller pusht sein Team noch einmal nach vorne.

Stimmen zum Final4-Einzug

__

towo