Fußball | Regionalliga Thüringenderby Jena gegen Erfurt live bei "Sport im Osten" Stand: 12.07.2024 10:55 Uhr

Es ist für die Fans des FC Carl Zeiss Jena und des FC Rot-Weiß Erfurt das Spiel des Jahres. Am 4. September steht das erste von zwei Thüringenderbys an und "Sport im Osten" zeigt den Knüller live.

Es ist die Top-Partie des 6. Spieltages der Regionalliga Nordost: Der FC Carl Zeiss Jena empfängt den FC Rot-Weiß Erfurt zum Thüringenduell. Klar war bereits nach der Veröffentlichung des Spielplanes, dass am ersten September-Wochenende wegen der Landtagswahl auch in Thüringen eine Austragung nicht möglich sein wird. Jetzt steht fest: Das Spiel findet am Mittwoch, dem 4. September statt. Und "Sport im Osten" wird die Partie ab 16:55 Uhr im TV und Livestream übertragen.

Partie gilt als Hochrisikospiel

Die Ausführung der Partie am Wochenende zuvor wäre nicht möglich gewesen. Allein in Erfurt seien mehrere Demonstrationen verschiedener politischer Lager angemeldet. Ein weiterer Grund war nach Angaben der Polizei das am 28. August stattfindende DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen. Das Thüringenderby gilt als Hochrisikospiel. Beim letzten Duell im März dieses Jahres hatte es Ausschreitungen gegeben, die Polizei sicherte mit einem Großaufgebot die Partie ab.

MDR-Sportchef Raiko Richter: "Freuen uns, das Derby in die Wohnzimmer zu bringen"

"Es ist sicherlich sportlich wichtig, dass es zeitnah nach der Landtagswahl in Thüringen nun neu angesetzt wurde. Die Anfragen, ob wir es live im TV übertragen können waren zahlreich und deshalb freuen wir uns, dass wir den Fans das Thüringen-Derby in die heimischen Wohnzimmer bringen dürfen", erklärte MDR-Sportchef Raiko Richter.

MDR-Experte Lutz Lindemann: "Beide hätten andere Spielklasse verdient"

Und auch MDR-Sportexperte Lutz Lindemann freut sich auf das Derby zweier Teams, bei denen er wichtige Karriere-Stationen hatte. "Das sind Vereine, denen ich dankbar bin, weil ich dort einen Großteil meiner Karriere gemacht habe. Die Bedeutung dieses Spieles ist ähnlich dem Derby zwischen Schalke und Dortmund." Schade findet der bald 75-Jährige, dass diese beiden Teams "in der Champions League für Arme" spielen. "Beide hätten eine andere Spielklasse verdient, brauchen aber noch einen langen Atem."

