Handball | Bundesliga ThSV Eisenach belohnt sich in Flensburg Stand: 06.04.2025 17:20 Uhr

Der ThSV Eisenach hat sich am Sonntag in der „Hölle Nord“ bei der SG Flensburg-Handewitt einen überaus verdienten Punkt gesichert (39:39/18:21). Die Mannschaft von Misha Kaufmann sorgte damit für die nächste dicke Überraschung.

Die Eisenacher, die am Freitag als „Thüringens Mannschaft des Jahres“ ausgezeichnet wurden, erwischten einen Sahnestart. Mit einem 3:0-Lauf setzten sie sich erstmal ab. Die Flensburger kamen nur mühsam in die Begegnung, bis Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla einen ersten Akzent setzte. Mit einem schnellen Doppelschlag von sorgte er für die erste Führung der Hausherren (10:9/ 12.).

Der ThSV Eisenach ließ sich jedoch nicht einschüchtern und warf weiter Tore wie am Fließband. Besonders Marco Grgic, dessen Vertragsverlängerung unter der Woche bekannt wurde, übernahm regelmäßig Verantwortung und trieb das hohe Spieltempo weiter an. Einzig das langsame Rückzugsverhalten war in dieser Phase ausbaufähig. Im Stile einer Spitzenmannschaft wusste Flensburg dies zu nutzen und stellte mit drei schnellen Treffern vor der Pause auf 21:18.

Eisenach rennt hinterher

Nach Wiederanpfiff sah es zwischenzeitlich schon nach einem sicheren Sieg für die Hausherren aus. Die Mannschaft von Ajes Pajovic setzte sich zwischenzeitlich mit 33:28 ab (43.). Besonders in Unterzahlmomenten waren die Wartburgstädter in dieser Phase des Spiels chancenlos. Dennoch merkte man den Thüringern ihr hohes Maß an Aufopferung an. Das wusste auch Misha Kaufmann, der seine Spieler in der Auszeit mit "Wir machen das überragend!" lobte. Mit einigen taktischen Kniffen und viel Kampfgeist holten die Eisenacher den Rückstand Schritt für Schritt auf. ThSV-Toptorschütze Grgic gelang in der 55. Minute der Treffer zum 35:37. Die „Hölle Nord“ wurde daraufhin ruhiger und auch die Flensburger Spieler wirkten unsicher.

Kapitän Walz gelingt der Ausgleich

Der ThSV warf unterdessen nochmal alles rein. Ein mutiger Moritz Ende sorgte 67 Sekunden vor dem Ende für den 38:39-Anschlusstreffer. Der Wille der Eisenacher war nach dem daraufhin vereitelten Angriff der Flensburger umso stärker. Im letzten Anlauf konnte Hüter Kevin Möller den Wurf von Grgic erst noch parieren, doch Kapitän Peter Walz stand goldrichtig und machte mit dem 39:39 in allerletzter Sekunde die Überraschung perfekt.

HC Erlangen zu Gast

Grgic wurde mit zwölf Treffern der beste Werfer der Partie. Für die Wartburgstädter geht es am Gründonnerstag (17. April) weiter. Dann ist der HC Erlangen in der Werner-Aßmann-Halle zu Gast (Anwurf 19 Uhr).

SpiO/twe