"Fans im Osten" SV GutsMuths Jena vor besonderem Duell mit der HSG DHfK Leipzig Stand: 21.11.2024 17:11 Uhr

Mit der Aktion "Fans im Osten" beleuchtet der MDR immer wieder Spitzensport, der sonst kaum im Rampenlicht steht. Am Samstag geht es zu einem spannenden Ost-Duell im Badminton nach Ilmenau.

Für Badminton-Fans wird es ein echter Leckerbissen. Im thüringischen Ilmenau kommt es am Samstag (23. November 2024) zu einem echten Klassiker. Der SV GutsMuths Jena trifft auf die Rivalen von der HSG DHfK Leipzig - in einem spannenden Kellerduell, das in mehreren Matches entschieden wird.

Die Mannschaft vom SV Gutsmuths Jena. (Archiv)

Letzter gegen Vorletzter

"Die Partie ist immens wichtig. Ich denke für beide Mannschaften. Es ist Letzter gegen Vorletzter, es ist ein Ost-Derby, also da wird es richtig zur Sache gehen", gibt Lennart Noti vom SV GutsMuths Jena die Marschroute für Samstag vor.

MDR-Livestream aus Ilmenau

Gespielt wird in der Ilm-Sporthalle in Ilmenau. Der Grund: Der dort ansässige Verein SV 1880 Unterpörlitz e.V. feiert sein 50-jähriges Bestehen und bietet dem Spiel einen würdigen Rahmen. Durch den Gewinn des "Fans im Osten"-Livestreams (Samstag ab 17 Uhr live) wird die Sache noch ein bisschen aufgepeppt, findet auch Marie Lücke vom SV GutsMuths Jena: "Wir freuen uns auf jeden Fall, so wird die Reichweite natürlich größer."

Heimspiel für Florian Otto

Etwas ganz Besonderes wird es für den Jena-Spieler Florian Otto. Er stammt aus Ilmenau, hat dort mit Badminton begonnen und freut sich nun auf sein persönliches Heimspiel: "Es ist eher so eine Vorfreude, mal wieder vor den alten Gesichtern in der altbekannten Halle in meiner Heimatstadt zu spielen. Das ist schon ein sehr cooles Gefühl."

