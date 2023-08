Nordische Kombination Sommer Grand Prix der Kombinierer startet in Oberwiesenthal Stand: 24.08.2023 15:42 Uhr

Nach der langen Vorbereitung steigen die Aktiven der Nordischen Kombination am Wochenende in Oberwiesenthal erstmals ins internationale Wettkampfgeschehen ein. Das deutsche Team startet in Topbesetzung. "Sport im Osten" überträgt die Wettkämpfe aus dem Erzgebirge live im TV und im Stream.

Eric Frenzel ist zurück in Oberwiesenthal - allerdings in einer völlig anderen Funktion. Deutschlands langjähriger Vorzeige-Kombinierer wird nach seinem Rücktritt im Frühjahr an diesem Wochenende erstmals das deutsche Männer-Team in einem offiziellen Wettbewerb als Leitender Trainer betreuen.

"Wir freuen uns alle sehr, dass wir unsere Sommer-Grand-Prix-Serie starten. Highlights sind für uns als Mannschaft natürlich die Wettkämpfe in Oberwiesenthal und Oberstdorf. Beide haben sich mittlerweile etabliert und sind bekannt dafür, dass dort eine sehr gute Stimmung herrscht. Da kommt echte Vorfreude auf, auch für mich als Trainer", erklärte er vor den Wettkämpfen in Oberwiesenthal.

Schmid führt das Männer-Team an

Zum Auftakt in den Wettkampf-Sommer, wo zunächst auf mit Matten ausgelegten Schanzen gesprungen und danach mit Rollerskiern gelaufen wird, hat Frenzel seine besten Leute nominiert. Angeführt wird sein Team von Julian Schmid, der in der Vorsaison seinen Durchbruch schaffte und sowohl im Weltcup (Gesamtdritter) als auch bei der WM in Planica (3x Silber) brillierte. Zudem stehen mit Manuel Faißt, Johannes Rydzek, Fabian Rießle und Terrence Weber weitere erfahrene Weltcup-Starter im Aufgebot. Lediglich Vinzenz Geiger, Einzel-Olympiasieger von 2022, steigt erst ein paar Tage später in Oberstdorf ein.

Mit der Vorbereitung ist der neue Übungsleiter bisher einverstanden. "Wir haben mit Blick auf das Training einige sehr gute Aspekte einbringen können. Mit den Leistungen der Jungs auf der Schanze bin ich größtenteils schon sehr zufrieden", so Frenzel. Wie weit die Mannschaft ist, kann er vor den ersten Sprüngen auf der Fichtelberg-Schanze aber nur schwer beurteilen: "In den Trainings hatten wir bisher fast keinen Kontakt zu anderen Teams - einschätzen, wo wir im internationalen Vergleich stehen, können wir erst nach den Wettkämpfen. Mein Eindruck ist aber, dass sich unsere Leistungen schon sehen lassen können."

Zeitplan Sommer Grand Prix Oberwiesenthal Datum Uhrzeit Wettkampf Fr., 25.08. 14:30 Uhr HS 105, PCR/Qualifikation, Frauen 20:00 Uhr HS 105, PCR/Qualifikation, Männer Sa., 26.08. 12:45 Uhr/18:30 Uhr HS 105, Gundersen 5 km, Frauen 15:00 Uhr/19:00 Uhr HS 105, Gundersen 10 km, Männer So., 27.08. 10:30 Uhr/16:00 Uhr HS 105, Mixed Team Sprint 2 x 6 km, Frauen/Männer

Nowak und Armbruster voller Vorfreude

Bei den Frauen stehen Lokalmatadorin Jenny Nowak und Shootingstar Nathalie Armbruster an der Spitze des Aufgebots. Die immer noch erst 17 Jahre alte Doppel-Silbermedaillen-Gewinnerin von Planica dämpft aber zunächst einmal die Erwartungen: "Wir hatten bis jetzt vier Lehrgänge, bei denen wir sehr gut trainieren konnten. Beim letzten war ich etwas angeschlagen, ich hatte mich im Urlaub davor leicht erkältet. Meine Erwartungen an den Grand Prix habe ich deshalb etwas zurückgeschraubt, ich freue mich trotzdem mega auf die Wettkämpfe. Nach einem halben Jahr Pause ist es auch schön, die internationalen Konkurrentinnen und die Männerriege mal wieder zu treffen", so Armbruster.

Nowak, die als Pionierin ihres Sports in Deutschland gilt, kennt sich als Sächsin natürlich bestens in Oberwiesenthal aus und ist voller Vorfreude: "Jetzt ist es doch schon eine ganze Weile her, dass wir den letzten Wettkampf hatten. Es ist auch schön, im Sommer mal einen Zwischenstand präsentiert zu bekommen, wo man steht".

Neues Wettbewerbsformat wird in Villach getestet

Neben den Profis startet im Erzgebirge auch der Nachwuchs. So findet der Youth Cup vor den Wettbewerben des Sommer Grand Prix statt. Nach Oberwiesenthal zieht der Tross weiter Richtung Süden. In Oberstdorf (Dienstag und Mittwoch) und im österreichischen Villach (Freitag bis Sonntag) stehen in der kommenden Woche weitere Leistungsvergleiche an. Darunter auch im neuen "Compact-Format". Dort wird durch das Springen lediglich die Startreihenfolge bestimmt, die Zeitabstände zwischen den einzelnen Aktiven sind aber identisch und nicht von der Punktzahl nach dem Springen abhängig. Wer also beim Springen stark ist, könnte dadurch benachteiligt werden, während es für starke Läufer und Läuferinnen ein Vorteil sein könnte. Die Frauen laufen dann fünf, die Männer 7,5 Kilometer.

