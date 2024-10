Fußball | Regionalliga Sieglos-Serie geht weiter: Eilenburg verliert auch gegen den BFC Stand: 25.10.2024 21:28 Uhr

Der FC Eilenburg ist erneut leer ausgegangen. Auch im Heimspiel gegen den BFC Dynamo blieben die Sachsen beim 1:2 ohne Punkte. Damit wartet das Team von Sascha Prüfer seit neun Spielen auf eine Sieg.

Baumann gleicht Dadashovs Führung aus - Knezevic legt für Dynamo nach

Der BFC war bemüht, die Eilenburger früh unter Druck zu setzen. Allerdings stand die Abwehr der Gastgeber zunächst sicher. Die erste gute Gelegenheit gab es in der 21. Minute für die Hauptstädter durch Tobias Stockinger, der die Kugel knapp am Tor vorbeischlenzte. Im Anschluss neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, Chancen blieben aus. Das änderte sich in der 31. Minute, als Rufat Dadashov nach einem Doppelpass mit Kevin Lankford die Kugel aus Nahdistanz an Plath vorbei in die Maschen spitzelte. Doch Eilenburg gab postwendend eine Antwort, denn nach einer Flanke von Niklas Brock kam die Kugel von einem Berliner vor die Füße von Noah Baumann, der flach ins lange Eck vollstreckte (34.). Eilenburg drückte danach sogar kurzzeitig auf den Ausgleich, aber Berlin schlug kurz vor der Pause eiskalt zurück, da Dos Santos gegen Lankford nicht entscheidend klären konnte und Ivan Knezevic die Kugel im Anschluss aus zehn Metern im Eilenburger Tor versenkte.

Plath verhindert weitere Treffer - Eilenburg bemüht aber ohne Fortune

Nach dem Wechsel kam der BFC wieder mit viel Schwung aus der Kabine. Eilenburg hielt aber mit Leidenschaft und Kampf dagegen. In der 58. Minute hatte FCE-Kapitän Michael Schlicht Pech, als sein abgefälschter Freistoß knapp über den Berliner Kasten ging. Der BFC kam in der 65. Minute zu einer weiteren Großchance, doch Plath rettete gerade noch am Fünfmetereck gegen Stockinger. Die beste Chance für die Berliner hatte jedoch Dadashov (72.), der den Ball am herausgelaufenen Plath ins Tor lupfen wollte, doch die Kugel am Kasten vorbeiflog. Zwar blieb der FCE auch in der Folge bemüht, doch ein weitere erfolgreicher Abschluss blieb aus.