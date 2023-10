Basketball | DBBL Sieg gegen Leverkusen: Erfolgreicher Saisonauftakt für MBC- Basketballerinnen Stand: 04.10.2023 10:10 Uhr

Die Basketballerinnen der Gisa Lions MBC sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Gegen Aufsteiger Leverkusen steigerten sich die Hallenserinnen kontinuierlich und fuhren am Ende einen klaren 73:60-Sieg ein.

MBC-Spielerin Courtney Warley setzt sich gegen die Leverkusenerin Martha Middeler duch.

Nachdem das Auftaktspiel beim Herner TC aufgrund der Teilnahme von Spielerinnen bei der U23-WM verschoben werden musste, sind die Bundesliga-Basketballerinnen der Gisa Lions MBC erst am zweiten DBBL-Spieltag in die Saison eingestiegen. Und das erfolgreich. Am Dienstagabend (3. Oktober) feierte die Mannschaft von Trainer Timur Topal in heimischer Halle einen 73:60 (40:29)-Erfolg über Aufsteiger Wings Leverkusen.

Löwinnen ziehen im zweiten Viertel an

635 Zuschauer wollten sich die Partie in der SWH.arena nicht entgehen lassen. Es dauerte einige Zeit, bis die Löwinnen gegen die Gäste aus der Farbenstadt ins Spiel fanden. Im ersten Viertel liefen sie einem Rückstand hinterher, beim 14:19 war dieser am größten.

Im zweiten Abschnitt kamen sie jedoch ins Rollen und setzten sich mit einem 17:0-Lauf auf 40:23 ab. Kurz vor der Pause gab es einen Schreckmoment, als Joyce Cousseins-Smith nach einem Zusammenprall benommen in die Kabine geführt werden musste. Leverkusen um Ex-Nationalspielerin Lisa Koop nutzte die Verunsicherung zu sechs Punkten in Folge. Beim Stand von 40:29 wurden die Seiten gewechselt.

Souverän ins Ziel gebracht

Zur zweiten Halbzeit kehrte Joyce Cousseins-Smith aufs Feld zurück und brachte mit ihren Teamkolleginnen den ersten Saisonsieg souverän ins Ziel. Nach einem 10:0-Lauf zum 72:53 (37.) war die Vorentscheidung gefallen. Die US-Amerikanerinnen Courtney Warley mit 21 Punkten sowie Sabrina Haines (17) waren die herausragenden Spielerinnen bei den Löwinnen.

Headcoach Topal sprach hinterher von einem "schönen Auftakt". Aber auch von einem "klassischen ersten Saisonspiel mit Fehlern und vielem, was noch nicht so richtig scharf ist".

jmd/pm