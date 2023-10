Handball | Champions League SC Magdeburg will den "Hattrick" gegen den FC Porto Stand: 18.10.2023 09:08 Uhr

Der SC Magdeburg ist in der Gruppenphase der Champions League in die Erfolgsspur eingebogen und will sich auch am Donnerstag nicht abdrängen lassen. Zu Gast ist der portugiesische Seriensieger FC Porto.

Die Aufholjagd soll weitergehen. Nach den beiden schmerzhaften Auftaktniederlagen gegen Veszprem und Barcelona punktete der SC Magdeburg in der "Königsklasse" zuletzt gegen Wisla Plock und RK Celje jeweils doppelt. Jetzt ist der Titelverteidiger hungrig auf den dritten Sieg in der Gruppenphase. Dieser soll am Donnerstag (20:45 Uhr im Ticker und Audio-Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) gegen den FC Porto eingefahren werden.

SCM vs. Porto - "Enge, schwere Spiele"

Der FC Porto ist ein alter Bekannter. Schon in der letzten Champions-League-Saison duellierte sich die Mannschaft von Bennet Wiegert mit dem portugiesischen Rekordmeister. "Wir hatten zwei sehr schwere und enge Spiele", erinnert sich der SCM-Coach. Zu Hause stand ein 41:36-Sieg, das Rückspiel endete 31:31. Porto schied in der Gruppenphase aus, wohin Magdeburgs grandiose Reise führte, ist bekannt.

Porto rehabilierte sich indes für den frühen K.o. in der Königsklasse mit dem 24. Meistertitel und setzte sich dabei erneut gegen die beiden Lissabonner Vereine Benfica und Sporting durch. Der schwedische Trainer Magnus Andersson packte nach der Meisterfeier seine Tasche und verabschiedete sich nach fünf Jahren. Sein Nachfolger ist eine portugiesische Legende: Carlos Resende, einer der bekanntesten Handballspieler seines Landes und Teil der berühmten Braga-Mannschaft von 1993/94, die das Champions-League-Finale erreichte, dabei aber gegen CB Cantabria Santander den Kürzeren zog.

Im Gegensatz zu den Vorjahren fiel der Umbruch im Kader fast klein aus. Pedro Cruz, Miguel Alves (beide Aguas Santas, Portugal), Jack Thurin (Aalborg, Dänemark) und Sebastian Frandsen (Fredericia, Dänemark) verließen den Verein, dafür streifen sich seit dieser Saison die Spanier David Fernandez und Antonio Martinez (beide Adema Leon) sowie Talente, die zur U21-Nationalmannschaft Portugals gehören, das Trikot des Rekordmeisters über.

Porto schon unter Zugzwang

In der Liga läuft es für Porto ordentlich. Mit sieben Siegen aus acht Spielen rangierte das Resende-Team auf dem zweiten Platz hinter Sporting. In der Champions League ist dagegen noch Luft nach oben. Bisher steht erst ein Sieg (30:29 gegen RK Celje) zu Buche. Der SCM könnte sich mit dem dritten Sieg in Folge weiter auf die beiden Spitzenteams Barcelona und Veszprem heranschieben.

