Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig startet mit kleinerem Kader in die Saison Stand: 06.09.2024 16:13 Uhr

Einige Abgänge und wenige Zugänge: Mit weniger Personal geht der SC DHfK Leipzig in die neue Saison. Die Vorfreude ist dennoch groß, zumal viele Leistungsträger und der Trainer gehalten werden konnten.

Der SC DHfK Leipzig steigt am kommenden Sonntag (8. September 2024) in die neue Handball-Saison ein. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson erwartet den TVB Stuttgart. Nach der langen Vorbereitung spürt der Coach bei allen Beteiligten eine große Vorfreude: "Man merkt das auch bei den Spielern. Die sind heiß und fokussiert." Der Coach selbst, der seit November 2022 in Leipzig an der Linie steht, hatte im Sommer seinen Vertrag bis 2027 verlängert.

Trainer Runar Sigtryggsson gibt Franz Semper Anweisungen.

Etat bleibt gleich - Personalkosten gehen runter

Mit 7,5 Millionen Euro werden die Leipziger mit einem ähnlichen Etat wie in der Vorsaison an den Start gehen. Bedeutet auch, da die Kosten insgesamt größer werden, dass der SC DHfK am Personal Einsparungen vornehmen muss. Bedeutet auch, dass Kreisspieler Luka Rogan der einzige echte Neuzugang ist. Sechs Spieler verließen den Verein. Ansonsten setzt man in Leipzig auf ein eingespieltes Team. "Wir haben gute Handballer abgegeben, dafür junge Spieler geholt. Die Abgänge haben letzte Saison auch keine gute Rolle mehr gespielt. Uns tut es auch gut, junge Spieler ranzuholen", erklärte Lukas Binder.

Keine offizielle Zielstellung

Vergangene Saison kamen die Leipziger mit 33:35 Punkten auf dem achten Platz ein. Über die Ziele für die neue Spielzeit hält man sich bedeckt. "Es gibt eine interne Zielsetzung, die wir nicht nach außen kommunizieren. Das hat uns in der Vergangenheit nicht gutgetan. Wir wollen aber Zuhause stärker werden", erklärte Binder, der seit 2008 bereits für den Verein spielt.

Das Ende der Klatschpappen

Eine wichtige Änderung wird es noch geben: Die geliebten und gehassten Klatschpappen haben in Leipzig ausgedient. Wie der Verein mitteilte verzichte man aus Nachhaltigkeits- und Kostengründen. Und hat für alle klatschfreudigen Fans eine Alternative zu bieten: Klapperhölzer. Damit soll es noch lauter in der Arena werden und sie sind auch noch biologisch abbaubar.

Keine Klatschpappen mehr beim SC DHfK Leipzig in der neuen Saison.

Verpflichtungen und Abgänge SC DHfK Leipzig

Zugänge Friedrich Schmitt eigene Jugernd Luka Rogan RK Vojvodina/SRB

Abgänge Tim Matthes HBW Balingen-Weilstetten Oskar Sunnefeldt Frisch Auf Göppingen Mika Sajenev HSG Nordhorn-Lingen Maciej Gebala HC Erlangen Moritz Strosack SG BBM Bietigheim) Pascal Bochmann VfL Eintracht Hagen

