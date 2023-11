Behindertensport Rugby Club Leipzig mit Inklusionspreis ausgezeichnet Stand: 03.11.2023 10:43 Uhr

Der Sächsische Behinderten- und Rehabilitationssportverband hat vier Sportclubs für ihr Engagement im Bereich Inklusion ausgezeichnet. Die Vereine kommen aus Chemnitz, Dresden, Leipzig und Bad Düben.

Der Rugby Club Leipzig, der Verein Miteinander statt Gegeneinander, die SV Motor Mickten Dresden und die TV Blau-Gelb 90 Bad Düben dürfen sich freuen. Sie alle wurden am Donnerstag (02.11.2023) in verschiedenen Kategorien mit dem "Inklusionspreis Sport für sächsische Vereine" ausgezeichnet.

Rugby Club Leipzig richtet inklusives Sportfest aus

Der Hauptpreis für Vereine mit mehr als 250 Mitgliedern ging dabei nach Leipzig. Der Rugby Club aus der Messestadt, deren erste Herrenmannschaft in der Bundesliga spielt, stehe für Vielfalt, Integration und Inklusion, heißt es in einer Pressemitteilung des Sächsischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbands (SBV). Der Verein hat ein spezielles Inklusionsteam, was sich und Mitarbeiter des Clubs weiterbildet. Die Einbindung von Sportlern mit Handicap in die Vereinsarbeit und den Trainings- und Wettkampfbetrieb sei beispielhaft, besonders, weil die Athleten nicht in gesonderten Gruppen trainieren, sondern in die regulären Teams integriert werden. Dazu veranstalten die Leipziger das größte inklusive Sportfest Mitteldeutschlands.

SBV-Vizepräsidentin Simone Zimmermann lobte die Entwicklung im Sport hin zu mehr Inklusion: "Auch in diesem Jahr haben sich wieder Vereine mit sehr unterschiedlichen Ansätzen beworben, sodass es der Jury nicht leicht gefallen ist, sich für die Preisträger in den Kategorien zu entscheiden. Die Wahl war äußerst knapp, am liebsten hätten wir noch mehr Vereine für ihre herausragende Arbeit ausgezeichnet. Schön zu sehen war, dass es nicht nur die vermeintlich großen (Mehrsparten-)Vereine sind, die sich mit viel Herzblut den Herausforderungen der Inklusion im Sport stellen."

red/pm