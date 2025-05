Basketball | BBL Kampf um die Play-Ins: Syntainics MBC holen Big Points gegen Hamburg Stand: 03.05.2025 22:21 Uhr

Die Basketballer des Syntainics MBC haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie für die Play-Ins bereit sind. Gegen die Veolia Towers Hamburg setzten die Weißenfelser besonders im ersten Durchgang ein klares Statement und legten den Grundstein für den deutlichen Sieg.

Die Basketballer des Mitteldeutschen Basketballclubs haben einen wichtigen Schritt in Richtung Post-Season gemacht und den ersten Verfolger, die Veolia Towers Hamburg, mit 102:81 (27:19, 30:18, 21:22, 24:22) aus der heimischen Halle geschossen.

MBC überrollt Hamburg im ersten Durchgang

Der Kampf um die Play-In-Plätze in der Basketball-Bundesliga wird immer enger. Entsprechend entscheidend war das Nachbarschafts-Duell wenige Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde zwischen dem Syntainics MBC und den Hansestädtern. Vom Tip-Off an machte der Tabellenzehnte aus Weißenfels klar, wer an diesem Abend das bessere Team auf das Parkett bringen sollte. Mit einem 10:2-Lauf starteten die Gastgeber in die Partie (8.) und führten nach dem ersten Viertel mit 27:19. Überragend auf Seiten des MBC waren Ty Brewer (12 Punkte) und Charles Callison (8 Punkte), die zusammen mehr Punkte erzielten als das ganze Team der Towers.

Brae Ivey (Towers Hamburg) und Charles Callison (Syntainincs MBC)

Auch im zweiten Viertel blieb der Spielverlauf derselbe: Der Pokalsieger zeigte sich zielstrebiger und wacher, legte noch eine Schippe drauf und dominierte mit 30:18. Bereits zur Halbzeit schien alles entschieden.

MBC verwaltet den Sieg souverän nach Hause

Doch ganz so glanzlos wollten sich die Gäste nicht aus Weißenfels verabschieden. Im dritten Viertel gestalteten sie das Spiel ausgeglichener, auch wenn sie nie wirklich in Schlagdistanz kamen. Einen Lauf ließen die Gastgeber nicht zu – der wäre für Hamburg allerdings notwendig gewesen, um nochmal in Schlagdistanz zu kommen. Am Ende reichte dem Team von Coach Janis Gailitis eine dominante Halbzeit, um den Sieg souverän einzufahren. Callison und Brewer glänzten mit je 20 Punkten, während Hamburgs Point Guard Jaizec Lottie mit 19 Zählern für die besten Akzente sorgte. Durch den Sieg verbessert der MBC seine Bilanz auf 16 Siege bei 14 Niederlagen.

