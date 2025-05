Handball | Bundesliga Entscheidungsspiel verloren - Sachsen Zwickau bangt weiterhin um den Klassenerhalt Stand: 03.05.2025 18:51 Uhr

Der BSV Sachsen Zwickau hat die Best-of-Three-Serie um den vorzeitigen Klassenerhalt gegen den Buxtehuder SV knapp verloren. Nun geht es gegen Bayer Leverkusen um den Verbleib in der Bundesliga.

Der BSV Sachsen Zwickau muss nach der knappen Niederlage im Entscheidungsspiel gegen den Buxtehuder SV um den Verbleib in der ersten Handball-Bundesliga fürchten. In einem intensiven Duell unterlagen die Spielerinnen von Trainer Norman Rentsch knapp mit 23:24 (16:14). Damit geht die Best-of-Three-Serie mit 2:1 an die Norddeutschen.

Zwickau dreht frühen Rückstand eindrucksvoll

Die Gastgeberinnen starteten besser in die Partie und gingen schnell mit 3:0 in Führung. Zwickau benötigte einige Minuten, um sich in der ausverkauften Halle Nord zurechtzufinden und die Intensität Buxtehudes anzunehmen. Blanka Kadjon erzielte den ersten Treffer für die Gäste zum 1:3 (6.), doch die Nordlichter zeigten sich davon unbeeindruckt und zogen innerhalb einer Minute auf 5:1 (7.) davon. Erst ein Timeout von Trainer Norman Rentsch weckte die Gäste auf. Anschließend spielte Zwickau befreit auf, kam zunächst zum 9:9-Ausgleich (17.) und zog daraufhin mit einem 4:0-Lauf auf 9:13 davon (23.). Buxtehude fing sich jedoch wieder und konnte den Rückstand bis zur Halbzeit auf -2 verkürzen.

Buxtehude kommt mit Schwung aus der Pause

Mit neuem Mut und deutlich mehr Elan kamen die Gastgeber aus der Kabine, während Zwickau – wie schon zu Beginn der Partie – die ersten Minuten verschlief. Folgerichtig drehte Buxtehude das Spiel mit drei Toren in Serie nach der 36. Minute (17:16). Kaho Nakayama beendete mit einem Treffer den Lauf der Heimmannschaft, doch im Gegensatz zur ersten Hälfte war dies nicht der Startschuss für eine spielerische Drangphase der Zwickauerinnen. Ganz im Gegenteil: Die Gäste hatten im gesamten zweiten Durchgang große Schwierigkeiten, offensiv Akzente zu setzen. Da jedoch auch Buxtehude beste Chancen liegen ließ, blieb es bis in die Schlussphase hinein extrem spannend.

Zwickau geht in der Schlussphase die Puste aus

Beiden Teams war in den letzten Minuten die Bedeutung dieses Spiels deutlich anzumerken. Fehlwürfe und technische Fehler prägten das Bild. Besonders Zwickau hatte gleich mehrfach die Chance, in der Schlussphase in Führung zu gehen und somit den Druck auf Buxtehude zu erhöhen. Doch mit nur 56 Sekunden auf der Uhr gelang Jolina Huhnstock die erneute Führung für die Gastgeber. Zwickaus Marloes Hoitzing scheiterte ihrerseits in der letzten Sekunde an Keeperin Laura Kuske. Dank des Siegs bleibt Buxtehude sicher erstklassig, während Sachsen Zwickau nun gegen Tabellenschlusslicht Bayer Leverkusen in die zweiten Runde der Play-Downs muss. Dort haben sie die Chance, sich den Verbleib in der Handball-Bundesliga zu sichern.

sbo