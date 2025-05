Fußball | Regionalliga Siebeck rettet Lok wichtigen Punkt bei neun Chemnitzern Stand: 03.05.2025 16:22 Uhr

Regionalliga-Tabellenführer 1. FC Lok Leipzig hat beim Chemnitzer FC trotz doppelter Überzahl nur ein Remis geschafft. Der Ausgleich von Siebeck könnte im Rennen gegen den Halleschen FC aber noch wertvoll werden.

Was für ein Spiel in Chemnitz: Fußball-Regionalliga-Tabellenführer Lok Leipzig hat seine Aufstiegschancen durch ein 1:1 beim Chemnitzer FC nicht verschlechtert. Die Gäste kamen durch einen Treffer von Siebeck zum Remis. Der CFC musste große Teile der zweiten Hälfte in doppelter Unterzahl auskommen. Lok hat in der Tabelle nun drei Punkte und acht Tore Vorsprung auf Verfolger Hallescher FC.

CFC mit der ersten Chance erfolgreich

Im Regen von Chemnitz waren von Beginn an viele Emotionen im Spiel. Vor allem von Seiten des CFC. Lok versuchte trotz der brisanten Tabellensituation ruhig zu bleiben. Die wurde in der zehnten Minute noch brisanter: Denn die Gastgeber nutzten gleich ihre erste Chance. Kapitän Tobias Müller köpfte hinter Alexander Siebeck eine Freistoß von links aus Nahdistanz ein (10.).

Tobias Müller nach seinem Führungstor für den CFC.

Die Gäste mussten sich etwas schütteln. Siebeck verzog einen Versuch nach einem Doppelpass aus 18 Metern (19.). Auf der anderen Seite rettete Schlussmann Andreas Naumann vor dem Ex-Erfurter Artur Mergel, der frei zum Abschluss kam (20.). Zwei Minute später scheiterte Stefan Maderer nach einem Zuspiel von Noel Eichinger aus elf Metern an CFC-Torwart Daniel Adamczyk.

Gelb-Rot für Tobias Müller

Danach holte sich das höchstmotivierte Chemnitz innerhalb von drei Minuten dreimal Gelb ab. Das wurde bestraft. Der bereits verwarnte Torschütze Tobias Müller sah nach einem zu späten Tackling Gelb-Rot (32.). Danach wurde Lok zu einer Art Pass-Maschine, zumeist aber nur in ungefährlichen Räumen. Chemnitz kam durch einen Manuel-Reutter-Knaller, den Naumann entschärfte, sogar noch zu einer Gelegenheit (44.).

Auch Gelb-Rot für Felix Müller

Nach einer kleinen Spielunterbrechung (52.) wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im Lok-Block nahm die Partie an Dramatik zu. Nach einer Notbremse sah CFC-Verteidiger Felix Müller Rot (55.). In der Konstellation Elf gegen Neun entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Maderer fand seinen Meister im überragenden Adamcyzk (64.).

Siebeck mit dem Ausgleich für Lok.

Siebeck mit dem Ausgleich

Lok probierte es oft, im Laufe der 90 Minuten vielleicht zu oft, über Flanken. Die meisten versandeten. Eine Ecke aber führte doch zum Erfolg, als Siebeck hochstieg und einköpfte (66.). Joker Djamal Ziane hatte ihn frei geblockt. Die beste Chance zur Lok-Führung besaß Maderer, der ans Lattenkreuz köpfte, dann rettete Adamcyzk per Fußreflex (75.). In der Schlussphase ließ das aufopferungsvoll kämpfende Chemnitz kaum noch Gelegenheiten zu.

cke