Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt eine Nummer zu groß für den FSV Zwickau 27.08.2023

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat nach einem dominanten Sieg über den FSV Zwickau die Tabellenführung der Regionalliga Nordost übernommen. Die Westsachsen ließen es nicht an Einstellung mangeln, spielerisch waren die Thüringer jedoch deutlich stärker.

Mit 4:1 (1:0) hat der FC Rot-Weiß Erfurt am fünften Spieltag der Regionalliga-Saison den FSV Zwickau nach Hause geschickt. Der Absteiger hatte im Top-Spiel selten eine Chance gegen den souveränen Klub aus der thüringischen Landeshauptstadt.

Seaton mit dem Lucky Punch kurz vor der Pause

Beide Teams begannen auf Augenhöhe. Auch wenn Zwickaus Spiel klassisch dem eines Auswärtsteams und Außenseiters glich, meint: Die Westsachsen ließen die Erfurter kommen, konterten, pressten, gaben viel. Doch das spielstärkere Teams kam aus der Blumenstadt. In der zehnten Minute schloss Michael Seaton erstmals gefährlich ab. In der 22. ging Caniggia Elva im Zwickauer Strafraum zu Boden, doch Schiri Patrick Kluge zeigte an: Weiterspielen. Eine strittige Situation. Vier Zeigerumdrehungen später kombinierten die Gastgeber ansehnlich, Sidny Lopes Cabral stand frei vor FSV-Keeper Lucas Hiemann, doch brachte das Leder nicht am Torhüter vorbei. Zwickau agierte in der Folge mutiger, aber aus einem eigenen Angriff kam dann der Bumerang: Konter RWE, Elva mit dem Pass in die Gasse zu Seaton, der kurz vor dem Pausenpfiff die Führung für die Thüringer markierte. Verdient, aber zu dem Zeitpunkt glücklich.

Schmitt fliegt, Seaton mit dem Doppelpack

Direkt nach der Pause kam Seaton zu einem wunderschönen Abschluss, der vom Pfosten auf den Fuß des blank stehenden Elva prallte, der zum 2:0 einschob. Das Spiel schien entschieden. Bis Luis Klein aus dem Halbfeld eine Flanke schlug, die der eingewechselte Marc-Philipp Zimmermann per Flugkopfball einschweißte (66.) - Zwickau schien zurück. Aber nicht lange. Ein langer Pass fand Maximilian Pronichev im Strafraum der Schwäne, sein Schuss wurde abgeblockt. Genau auf den Fuß von Seaton, der seinen Doppelpack sehenswert schnürte (70.). Kurz vorher flog FSV-Coach Rico Schmitt vom Platz. Der Trainer der Gäste musste tatenlos zusehen, wie Artur Mergel sogar noch aus spitzem Winkel das 4:1 ins Tor hämmerte (78. Minute). Das Spiel war entschieden, der FC Rot-Weiß übernimmt die Tabellenspitze.

