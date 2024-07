Fußball | Bundesliga RB Leipzig zurück auf dem Platz - Kampf um Olmo und Xavi Stand: 09.07.2024 15:26 Uhr

Mit zehn Profis und einer Menge "guter, junger Kerle" (RB-Leipzig-Trainer Marco Rose) aus dem Nachwuchs ist RB Leipzig in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2024/25 gestartet. Was den Verbleib von zwei Topstars betrifft, äußert sich der Trainer noch zurückhaltend.

Dass der Kader zum Vorbereitungsbeginn noch nicht vollständig sein wird, war den Verantwortlichen bei RB Leipzig im Vorfeld bereits klar. Neben den elf EM-Fahrer, die sich nun im Urlaub befinden oder teilweise noch im Turnier vertreten sind, werden auch die Olympiateilnehmer und die U19-Nationalspieler später ins Training einsteigen. So ging es also mit einem absoluten Rumpfteam am Montag (8. Juli) los. Nach den obligatorischen Medizintests zum Beginn und einer ersten Einheit präsentierte sich das Team am Dienstag den Medienvertretern.

"Wir hatten jetzt lange genug Urlaub und eine Menge Energie. Das heißt: Wir wollen und müssen wieder auf den Platz", erklärte Marco Rose. Dass die anderen Spieler erst Stück für Stück zur Mannschaft stoßen werden, soll die Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel am 17. August im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen aber nicht weiter beeinflussen.

RB Leipzig ist mit einem Rumpfkader in die Vorbereitung gestartet.

Ouédraogo und Vandevoordt trainieren erstmals mit neuem Team

Neben etablierten Kräften wie Kevin Kampl, Lukas Klostermann oder Mohamed Simakan waren mit Assan Ouédraogo und Maarten Vandevoordt auch die zwei Neuzugänge bei den ersten Einheiten dabei. Der von Schalke 04 zu RB gewechselte Ouédraogo, sprach in einem auf dem YouTube-Kanal von RBL veröffentlichten Interview gleich mal von einer "intensiven Einheit" bei der Chefcoach Rose "gut Feuer" gegeben hat. Rose, der die "fußballerische Qualität und Finesse" des Zukunftsspielers lobte, will dem 18-Jährigen die nötige Zeit geben, um sich an alles zu gewöhnen und sich bestmöglich zu entwickeln.

Auch der Belgier Vandevoordt, der seinen Vertrag bei RB bereits vor zwei Jahren unterschrieben hatte, freute sich, endlich mit dem neuen Team loslegen zu können. "Ich habe lange gewartet, jetzt bin ich endlich hier bei diesem tollen Klub", so der 22 Jahre alte Schlussmann, der in den vergangenen beiden Spielzeiten Stammkeeper beim KRC Genk war. Nach einem guten ersten Tag, ist er nun heiß darauf, "noch mehr tun zu können".

Training bei RB Leipzig: Torhüter Maarten Vandevoordt am Ball

Olmo und Xavi sollen bleiben - RB hat nicht das letzte Wort

Offen ist noch, wie es mit den beiden "Unterschiedsspielern" Dani Olmo und Xavi Simons weitergeht. Der Spanier Olmo hat spätestens mit seinem Auftritt gegen Deutschland einmal mehr Begehrlichkeiten geweckt, dank einer entsprechenden Klausel im Vertrag könnte er den Verein in der Sommerpause verlassen. Eine Rückkehr nach Leipzig sei zunächst deshalb erstmal wahrscheinlich, weil Olmo "hier noch ein paar Turnschuhe und die ein oder andere Hose zu liegen" habe, wie Rose sagte. "Er ist ein Spieler von uns, wir kennen die Vertragsmodalitäten. Und wir kennen das Geschäft", erklärte der RB-Übungsleiter weiter, ohne wirklich konkret zu werden.

Dani Olmo erzielte im EM-Viertelfinale gegen Deutschland ein Tor und bereitete den Siegtreffer vor.

Aufgrund der Klausel habe man nicht das letzte Wort und müsse abwarten, wie sich Olmo letztlich entscheidet. Ihn bei einem Abgang zu ersetzen, werde nicht klappen. Dennoch arbeite man bei RB im Hintergrund daran, entsprechende Spielerprofile für einen möglichen Ersatz zu erstellen. "Wir würden uns aber freuen, wenn er bleibt."

Bei Simons ist auch weiterhin nicht klar, ob er an den Cottaweg zurückkehren wird. Die Gespräche mit seinem Stammklub Paris St. Germain laufen, aber auch der FC Bayern München hat Interesse bekundet. Ähnlich wie bei Olmo könne man die Situation nicht vollends beeinflussen. Rose selbst habe durch seine eigene Vertragsverlängerung ein Zeichen gesetzt, nun seinen die Spieler am Zug. Unabhängig von diesen beiden Personalien werde RB eine gute Mannschaft für die Saison zusammenhaben, verspricht der Trainer.

SpiO