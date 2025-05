Fußball | Bundesliga RB Leipzig vermiest Bayern München vorerst die Meisterfeier Stand: 03.05.2025 18:05 Uhr

Ein Jokertor in der Nachspielzeit verhindert den Meister-Jubel: RB Leipzig hat dem FC Bayern mit viel Glück den sicher geglaubten Sieg entrissen. Die (praktisch sichere) Meisterfeier der Münchner muss vertagt werden.

02 RBL RB Leipzig Bayern München Tor Klostermann 2-0 DSC_4493

Spektakel mit spektakulärem Finish: RB Leipzig hat dem designierten Deutschen Meister Bayern München ein 3:3 (2:0) abgerungen. Das entscheidende Tor zum Ausgleich erzielte Yussuf Poulsen in der vierten Nachspielminute. Benjamin Sesko (11.) und Lukas Klostermann (39.) hatten die nicht wiederzuerkennenden Leipziger in Führung gebracht. Bayern drehte dann nach der Pause durch Dier (61.), Michael Olise (63.) und Leroy Sané (83.) furios das Spiel. Doch ein nicht mehr für möglich gehaltenes Jokertor in der 94. Minute stellte den Endstand her.

Die RB-Fans feierten ihr Team, sangen aber auch "Wir wollen euch kämpfen sehen".

Bayerns vorzeitige Meisterfeier muss durch das Remis zumindest vertagt werden. Der letzte verbliebene Konkurrent Leverkusen spielt erst am Sonntag. Aber selbst nach einem Sieg in Freiburg beträgt der Rückstand der Werkself zwei Spieltage vor Schluss sechs Punkte und weit über 20 Tore. Für RB Leipzig ist der späte Punkt gegen München zumindest ein kleiner Erfolg im Kampf um die Champions League. Eine tabellarische Verbesserung sprang nicht heraus.

Jubel nach einem spektakulären Tor mit dem Außenrist

RBL mit dem zweiten Gesicht

Nach dem desaströsen Auftritt in Frankfurt zeigte RB diesmal ein anderes Gesicht, begann couragiert und mit einer frühen Großchance durch Haidara (4.). Gegen etwas langsamer ins Spiel kommende Bayern stimmte v.a. mal wieder das Pressing. Für den Konter zum 1:0, war das aber nicht nötig: Olise verdaddelte am Leipziger Strafraum den Ball, Xavi bediente umgehend Sesko, der dann aus 35 m am weit aus seinem Kasten herausgekommenen Bayern-Keeper Jonas Urbig vorbei einschoss (11.). Klostermann erhöhte per Kopf nach einem aus dem linken Halbfeld getretennen Freistoß per Kopf (39.). Die 2:0-Führung für sehenswert pressende Leipziger nicht unverdient. Wenngleich Bayern seine Chancen hatte (Gnabry/9., 41.; Sané/10.), doch RB warf sich in jeden Schuss und verteidigte konsequent.

Das 2:0 der Leipziger.

Bayern wendet das Blatt

Die zweite Halbzeit allerdings war ein einziger Sturmlau der Münchener. Bis zur 61. Minute hielt RB dem Stand, dann gelang Bayern nach einer Ecke der verdiente Anschluss. Diers Kopfballtor war der berühmte Dosenöffner - Olise legte nach einem schnellen Ballgewinn im Mittelfeld umgehend nach (63.). RB lief nun voornehmlich dem Ball und den Gästen hinterher, die dann in der 83. Minute durch Sané folgerichtig in Führung gingen.

Sané trifft zum 3:2.

Mit dem 3:2 allerdings schienen die Bayern zufrieden zu sein, sodass RB noch eine kleine Schlussoffensive starten konnte. Das allerdings ohne zu einer echten Großchance zu kommen. Bis zur wirklich allerletzten Minute, in der sich die Leipziger doch noch in den Bayern-Strafraum kombinerten, Xavi in den Lauf von Poulsen und der wiederum über Urbig ins Tor lupfte. Zum 3:3, das RB-Spieler und -Fans wie einen Sieg feierten.

Jokertor und Jokerjubel

Das sagten die Trainer

Vincent Kompany (München): Stimme folgt

Zsolt Löw (Leipzig): Stimme folgt