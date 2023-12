Fußball | U17-Weltmeisterschaft RB Leipzig: U17-Weltmeister Osawe zurück in der Messestadt Stand: 06.12.2023 22:12 Uhr

Winners Osawe ist zurück im Alltag. Der Junioren-Weltmeister wurde am Mittwochmorgen in der Akademie von RB Leipzig im Kreise der Freunde und Kollegen herzlichst in Empfang genommen.

Der deutsche U17-Weltmeister Winners Mark Osawe ist zurück in seiner sportlichen Heimat. Am Mittwochmorgen wurde der Juniorennationalspieler RB Leipzigs unter tosendem Applaus von Freunden, Klassenkameraden und Verantwortlichen in der Akademie des Bundesligisten begrüßt

Winners Osawe bezwang mit der deutschen U-17 Nationalmannschaft am vergangenen Samstag (02. Dezember) Frankreich im WM-Endspiel im Indonesischen Surakarta nach Elfmeterschießen mit 4:3.

Empfang am Franfurter Römer

Dabei wurden die Junioren am Montag (04. Dezember) empfangen wie ihre großen Vorbilder der A-Nationalmannschaft. Nach einem Empfang am DFB-Campus in Frankfurt ging es weiter Richtung Römer, wo sich die WM-Helden ins goldene Buch der Stadt eintragen durften.

Familie Osawe sieht sich in Berlin wieder

Doch bevor es für Winners Osawe anschließend zurück nach Leipzig ging, gab es noch ein Wiedersehen mit der Familie. Der Berliner besuchte seine Eltern und Geschwister in der Hauptstadt und sammelte Kraft für die bevorstehenden Aufgaben. Denn nun wartet noch das Abitur auf den jungen Weltmeister.

Auch der Sprung in den Profikader soll in den nächsten Jahren realisiert werden. Mittrainieren darf Osawe bereits seit einiger Zeit bei den Profis. Und wer weiß, vielleicht schaffte er es ja, in die Fußstapfen seines großen Vorbildes Xaver Schlager zu treten.

sbo/red