Fußball | Champions League RB Leipzig startet Königsklasse in der Schweiz Stand: 02.09.2023 09:54 Uhr

Gutes Omen? RB Leipzig beginnt die diesjährige Fußball-Champions-League-Saison an einem legendären Ort: Die Rasenballer sind zu Gast im Berner Wankdorf-Stadion. Dort hatte Deutschland 1954 die Fußball-WM gewonnen.

RB Leipzig startet mit einem Auswärtsspiel bei Young Boys Bern in die Gruppenphase der Champions League. Dem Auftritt in der Schweiz am 19. September (18:45 Uhr) folgt am 4. Oktober (21:00 Uhr) das Kräftemessen mit Titelverteidiger Manchester City und am 25. Oktober (21:00 Uhr) ein weiteres Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad. Das gab die UEFA zwei Tage nach Auslosung am Sonnabendvormittag bekannt.

Im November nach Belgrad und Manchester

Die Rückspiele beginnen für den deutschen Fußball-Pokalsieger mit der Partie in Belgrad am 7. November (21:00 Uhr), gefolgt von der Reise nach Manchester (28. November/21:00 Uhr). Beim Titelverteidiger und englischen Champion hatte RB in der Vorsaison mit dem 0:7 eine ganz schmerzhafte Niederlage kassiert. Zum Abschluss der Gruppenphase kommt am 13. Dezember (18.45 Uhr) Young Boys Bern nach Leipzig.

Die Gruppen im Überblick Gruppe A Bayern München Manchester United FC Kopenhagen Galatasaray Istanbul Gruppe B FC Sevilla Arsenal London PSV Eindhoven RC Lens Gruppe C SSC Neapel Real Madrid SC Braga Union Berlin Gruppe D Benfica Lissabon Inter Mailand FC Salzburg Real Sociedad Gruppe E Feyenoord Rotterdam Atletico Madrid Lazio Rom Celtic Glasgow Gruppe F Paris St. Germain Borussia Dortmund AC Mailand Newcastle United Gruppe G Manchester City RB Leipzig Roter Stern Belgrad Young Boys Bern Gruppe H FC Barcelona FC Porto Schachtar Donezk Royal Antwerpen

Road to Wembley – der zeitliche Ablauf

Die ersten Begegnungen finden am 19. und 20. September statt. Zwei Wochen später steigt der zweite Spieltag. Der sechste und letzte Gruppenspieltag steigt am 12./13. Dezember, ehe es Mitte Februar 2024 mit den Achtelfinals weitergeht. Das Endspiel dieser Saison steigt am 1. Juni 2024 zum dritten Mal seit dem Neubau im legendären Londoner Wembley. Zuletzt ging der FC Bayern München im Jahr 2013 als knapper 2:1-Sieger aus dem deutsch-deutschen Finale gegen Borussia Dortmund hervor.

dpa/cke