Handball | 2. Bundesliga Rabenschwarzer Tag: EHV Aue verliert bei Stefansson-Debüt Stand: 19.11.2023 18:41 Uhr

Das hatte sich Olafur Stefansson ganz anders vorgestellt: In seinem ersten Spiel als Trainer des EHV Aue erlebte der frühere Weltklassespieler ein katastrophales Spiel seiner neuen Mannschaft.

Handball-Zweitligist EHV Aue hat das Kellerduell gegen TuS Vinnhorst am Sonntag (19.11.2023) verdient mit 23:28 (10:13) verloren und rutscht damit auf den letzten Tabellenplatz. Bei der Premiere des neuen Cheftrainers Olafur Stefansson lief nichts zusammen. Aue lieferte vor fast ausverkaufter "Hütte" sein bisher schwächstes Heimspiel der Saison ab. Vinnhorst spielte von Beginn an konzentriert und zog Aue so früh den Zahn.

Im ersten Spiel nach der Entlassung von Cheftrainer Stephan Just hatte Aue am vergangenen Wochenende prompt den zweiten Saisonsieg gegen den Aufstiegskandidaten TuS N-Lübbecke gefeiert. Daran sollte beim Debüt von Stefansson angeknüpft werden, doch der große Name lähmte offenbar.

Aue mit katastrophalen Fehlstart

Aue startete im Duell der Kellerklubs extrem nervös und lag schnell 0:6 zurück. Das erste eigene Tor glückte nach unfassbaren zwölf Minuten. Vinnhorst war zunächst in allen Belangen überlegen und hatte mit Stefan Hanemann einen bärenstarken Keeper zwischen den Pfosten.

Es blieb in der gesamten ersten Halbzeit schwere Kost, die Krönung im negativen Sinne war die Rote Karte für Elias Gansau. Einzig der Vinnhorster Schludrigkeit in der Schlussphase der ersten Halbzeit war es zu verdanken, dass Aue zur Halbzeit nur mit 10:13 im Hintertreffen lag.

Aue bekommt keinen Zugriff

Auch den Start in die zweite Hälfte verschlief Aue. Bis zum ersten Tor dauerte es wieder acht Minuten. Vinnhorst enteilte zwischendurch auf neun Tore. Ein Debakel drohte. Am Ende wurde es eine Niederlage mit fünf Toren Differenz, weil Aue nie Zugriff bekam, fahrig und fehlerhaft agierte. Mit vier Toren war Staffan Peter bester Auer Werfer.

sst