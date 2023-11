"Sport im Osten" | Podcast "Profisport ade – jetzt Plan B": Paralympics-Gewinnerin Christiane Reppe zu Gast im "SpiO"-Podcast Stand: 10.11.2023 12:00 Uhr

In unserem "Sport im Osten"-Podcast "Profisport ade – jetzt Plan B" besuchen wir ehemalige erfolgreiche Profisportlerinnen und Sportler und reden über das, was nach dem Sport kam und welchen Weg sie gegangen sind, um auch im Leben außerhalb des Profisportalltags ihr Glück zu finden. Natürlich werfen wir auch einen Blick zurück auf die Sportkarriere und befragen ausgewählte Wegbegleiter. In Folge 15 ist die Paralympics-Gewinnerin Christiane Reppe aus Dresden zu Gast.

Christiane Reppe: Vom Goldrausch zum Kaffeekick

Paralympics, Welt- und Europameisterschaften waren für sie als Profisportlerin meist eine gewinnbringende Angelegenheit. Zuletzt mit Gold, 2016 in Rio. Jetzt soll es der Kaffee werden. Sie ist mit ihrem neuen Unternehmen so rasant durchgestartet, wie früher im Sport. Hat in dieser Disziplin auch schon wieder eine Preis gewonnen, und zwar den des Sporthilfe-Startup-Award und mit ihrem neuen Unternehmen "That`s Coffee" ist sie mittendrin in einer verrückten Reise, wie sie selber schreibt und das tut sie regelmäßig auf Instagram. Ein Profile mit über 10.000 Followern und das aus gutem Grund. Denn es ist eine schöne Reise durch ihr abwechslungsreiches Leben.

Was kommt nach dem Sport?

