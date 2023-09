Fußball | Bundesliga Premiere missglückt: RB-Frauen verlieren beim 1. FC Köln Stand: 17.09.2023 16:41 Uhr

Die Frauen von RB Leipzig haben bei ihre Bundesligapremiere Lehrgeld bezahlt: Im Duell beim 1. FC Köln kassierte der Aufsteiger eine verdiente 1:2-Niederlage, da das Team von Trainer Saban Uzun vor allem in der Offensive zu harmlos war.

Starke gleicht per Kopf aus

Die Gastgeberinnen begannen engagiert und setzten die Leipzigerinnen unter Druck. Die Bemühungen wurden schnell belohnt, denn in der 5. Minute traf Marleen Schimmer, die freistehend aus spitzem Winkel zur Kölner Führung netzte. Trotz des Rückstandes ließ sich RB nicht aus dem Konzept bringen. Nach einer Ecke von Jenny Hipp verlängerte Sandra Starke in der 12. Minute die Kugel nahe des kurzen Pfostens direkt zum Ausgleich ins Tor.

Sandra Starke (13) trifft für RB zum 1:1.

In der Folge ging der Schwung der Anfangsphase verloren. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Nach einer guten halben Stunde wurde Köln wieder zwingender. In der 35. Minute lag die erneute Führung der Gastgeberinnen in der Luft: Nach einer Schimmer-Flanke in den Strafraum zog Celina Degen aus zehn Metern ab, doch RB-Keeperin Elvira Herzog lenkte die Kugel mit einer Glanzparade über das Tor. Von den Gästen war in der Offensive bis zum Pausenpfiff allerdings nichts mehr zu sehen.

Köln geht erneut in Führung - Platzvereis für Landenberger

Zu Beginn der zweiten Hälfte agierte RB wieder mutiger. In der 48. Minute kam Starke nach einer Ecke aus Nahdistanz zum Abschluss, doch der Ball wurde von den Kölnerinnen geblockt. Im Anschluss übernahm Köln wieder das Kommando und kam fast zur erneuten Führung durch Schimmer, die nach einem katastrophalen Rückpass von Nina Räcke frei vor Herzog auftauchte. Im letzten Moment grätschte Victoria Krug aber noch dazwischen. Kurz darauf hatte der FC mehr Erfolg, denn in der 62. Minute hämmerte Sharon Beck die Kugel nach einer Ecke zum 2:1 unter die Latte. Vier Minuten später dezimierten sich die Gäste, nachdem die bereits verwarnte Julia Landenberger nach einem erneuten Foul Gelb-Rot sah. Köln blieb danach weiter am Drücker, während Leipzig in der Offensive weiter blass blieb. Auch nach Gelb-Rot für die Kölnerin Martyna Wiankowska (81.) änderte sich daran nichts. Somit blieb es beim hochverdienten Sieg der Rheinländerinnen.

Saban Uzun (RB-Coach): "Wir sind enttäuscht und hatten uns mehr vorgenommen. Wir wollten einen Punkt mitzunehmen. Unsere Leistung hat aber nicht gereicht. Wir ziehen nun die Erkenntnisse aus der Partie und schauen weiter nach vorn."

red