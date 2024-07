Fußball | Testspiele Plauen und Meuselwitz siegen am Testspiel-Samstag Stand: 20.07.2024 16:58 Uhr

Die mitteldeutschen Regionalligisten haben am Samstag (20. Juli 2024) ganz unterschiedliche Generalproben vor dem Saisonstart abgeliefert. Plauen und Meuselwitz gehen nach den letzten Tests gestärkt in den Auftakt, Chemie und Eilenburg müssen noch nachjustieren.

VFC Plauen mit gelungener Generalprobe

Der VFC Plauen hat im Rahmen eines Kurztraingslagers im tschechischen Karlsbad eine gelungene Generalprobe für den Regionalliga-Auftakt in der kommenden Woche gefeiert. Die Vogtländer kamen zu einem 2:0-(1:0)-Testspielsieg gegen den tschechischen Viertligisten Slavia Karlovy Vary errungen. Die Treffer für den VFC erzielten Rückkehrer Lucas Will im Eins-gegen-eins (37.) und Neu-Abwehrspieler Can-Deniz Tanriver per Kopf nach einem Freistoß (82.).



Karsten Oswald war mit dem Ergebnis zufrieden, möchte es aber auch nicht überbewerten: "Mit einem positiven Gefühl rauszugehen, ist in Ordnung. Wir waren das bessere Team, aber es gibt noch ein paar Sachen zu besprechen", so der VFC-Cheftrainer im Interview mit SPORT IM OSTEN.



Am nächsten Sonntag (28. Juli 2024) ist Plauen dann im ersten Pflichtspiel der neuen Saison gefragt. Gegner zum Regionalliga-Auftakt im heimischen Vogtlandstadion ist Viktoria Berlin.

FC Eilenburg: Neuzugang Marx sichert Remis

Der FC Eilenburg hat seinen Fans im letzten Testspiel der Sommervorbereitung keinen Sieg beschert. Die Mannschaft von Cheftrainer Sascha Prüfer kam im heimischen Ilburg-Stadion nicht über ein 1:1 (0:1) gegen den Bischofswerdaer FV hinaus. Die Gäste-Führung durch Martin Sobe fiel nach einem Eilenburger Ballverlust kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel brachten neue Spieler frischen Wind für die Hausherren - vor allem Neuzugang Jonas Marx, der nach einem schönen Angriff souverän zum Endstand vollendete.



Mit dem Auftritt des Teams waren die FCE-Verantwortlichen insgesamt nicht unzufrieden. "Wir wären natürlich gern mit einem Sieg im letzten Testspiel nach Erfurt gefahren. Es gilt noch Nuancen abzustellen, aber das kriegen wir hin. Unser Manko war die Chancenverwertung. Dafür, dass wir 50 Prozent neue Spieler im Kader haben, sind wir schon gut vorbereitet", so FCE-Sportchef Stephan Hofmann gegenüber SPORT IM OSTEN.



Liga-Auftakt für Eilenburg ist am nächsten Samstag (27. Juli 2024) beim FC Rot-Weiß Erfurt.

Chemie Leipzig ohne Torerfolg in Köln

Auch Chemie Leipzig ist in seinem letzten Testspiel vor dem Regionalliga-Auftakt nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Mannschaft von Miroslav Jagatic trennte sich am Samstag bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke 0:0 vom West-Regionalligisten Fortuna Köln.



Mit den beiden Testspielern Nico Moos und Tobias Reithmeir zeigte die BSG einen engagierten Auftritt im Kölner Südstadion, präsentierte sich vor einigen mitgereisten BSG-Anhängern aber auch mit großen Schwächen vor dem gegnerischen Tor. Mehr als ein Pfostenschuss von Luca Marino war nicht drin. In der Defensive hatte Chemie zudem Glück, dass ein Kölner Treffer nicht gegeben wurde.



Am nächsten Samstag (27. Juli 2024) sollte dann alles passen, denn dann empfängt die BSG den SV Babelsberg im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark zum ersten Liga-Spiel der neuen Saison.

ZFC Meuselwitz testet erfolgreich zum Abschluss

Der ZFC Meuselwitz wird mit einem guten Gefühl in die letzte Woche vor dem Regionalliga-Auftakt gehen. Die Mannschaft von Cheftrainer Georg-Martin Leopold kam am Samstag (20. Juli 2024) gegen Einheit Rudolstadt zu einem 1:0-Erfolg. Der Treffer in der Bluechip-Arena fiel in der 62. Minute. Torschütze war Mittelfeldspieler Luca Bürger per Distanzschuss.



Am Freitag (26. Juli 2024) geht es für Meuselwitz dann wieder um Regionalliga-Punkte. Erster Gegner ist der FSV Luckenwalde.

ten